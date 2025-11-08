Anzeige
Milliarden-Deal in der Pharmabranche

Pfizer setzt sich durch – Übernahme von Metsera sorgt für Aufsehen 08.11.2025, 16:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Pfizer
© Bild von Ewa Urban auf Pixabay
Pfizer hat sich im Rennen um das aufstrebende Biotech-Unternehmen Metsera durchgesetzt – und damit einen intensiven Bieterstreit mit Novo Nordisk beendet. Die Übernahme, die auf bis zu rund 10 Milliarden US-Dollar kommen könnte, markiert einen wichtigen strategischen Schritt: Beide Konzerne wollten sich Zugang zu neuen Medikamenten im boomenden Markt rund um Adipositas- und Stoffwechseltherapien sichern. Ausschlaggebend waren letztlich regulatorische Einschätzungen in den USA, die das Angebot von Novo erschwerten.
Hintergrund des Bieterwettbewerbs
Metsera, ein noch junges Biotech-Unternehmen, entwickelt neue Arzneimittel zur Behandlung von Fettleibigkeit und verwandten Stoffwechselerkrankungen. Diese Medikamentenklasse gilt als einer der am stärksten wachsenden Bereiche im globalen Pharmamarkt. Entsprechend groß war das Interesse führender Konzerne.
Novo Nordisk hatte mit einem überraschenden Gegenangebot den ursprünglichen Vertrag zwischen Pfizer und Metsera ins Wanken gebracht. Es folgte ein intensives Ringen um Struktur und Höhe des Angebots.

Rolle der US-Regulierungsbehörden
Letztlich spielte die Einschätzung der US-Wettbewerbsbehörde FTC eine zentrale Rolle. Metsera sah ein erhöhtes rechtliches Risiko bei der Ausgestaltung des Novo Nordisk-Angebots. Pfizer hingegen hatte bereits eine freigegebene Prüfungsbewertung. Damit bewertete Metseras Vorstand die Vereinbarung mit Pfizer als abschluss- und planungssicherer.
Novo Nordisk kündigte an, sich weiterhin nach passenden Übernahmezielen umzuschauen.

Bedeutung für Pfizer
Für Pfizer ist die Übernahme ein strategischer Schritt, um den eigenen Arzneimittelpipeline auszubauen. Nach rückläufigen Einnahmen im Zuge des abgeschwächten Covid-Geschäfts sucht das Unternehmen nach neuen Wachstumsimpulsen. Die Entwicklung vielversprechender Adipositas-Therapien gilt derzeit als einer der zukunftsstärksten Märkte.
Pfizer plant den Abschluss des Deals nach einer anstehenden Aktionärsabstimmung.

Stimmung in der Anleger-Community
In Anlegerforen wird die Übernahme lebhaft diskutiert. Einige sehen die Transaktion als langfristige Chance im wachstumsstarken Adipositas-Segment, andere äußern Zweifel an der Bewertung eines Unternehmens, dessen Medikamente sich noch in vergleichsweise frühen Entwicklungsphasen befinden. Die Frage, ob sich ein Einstieg aktuell lohnt, wird unterschiedlich beantwortet – zwischen abwartender Haltung und spekulativem Interesse. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
