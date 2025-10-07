Anzeige
Milliarden für Eisenerz, doch der Aktienkurs fällt

Rio Tinto investiert 733 Millionen Dollar in West Angelas – Aktie dennoch im Rückwärtsgang 07.10.2025, 17:46 Uhr

Milliarden für Eisenerz, doch der Aktienkurs fällt: Rio Tinto investiert 733 Millionen Dollar in West Angelas – Aktie dennoch im Rückwärtsgang
© Symbolbild von Unsplash
Während die Aktie von Rio Tinto zuletzt an Wert verlor, kündigt der Rohstoffgigant ein neues Milliardenprojekt in Australien an. Mit der Erweiterung der Mine West Angelas soll die Produktion auf hohem Niveau gesichert werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rio Tinto 56,88 EUR -1,28 % Baader Bank
Mitsui Bussan 21,35 EUR -1,50 % Lang & Schwarz
NIPPON SEITETSU 4,23 USD +1,20 % Nasdaq OTC

Strategische Großinvestition in Westaustralien

Rio Tinto plant gemeinsam mit den japanischen Partnern Mitsui und Nippon Steel eine Investition von 733 Millionen US-Dollar in das sogenannte West Angelas Sustaining Project. Davon übernimmt Rio Tinto selbst 389 Millionen. Ziel ist es, die jährliche Förderkapazität von rund 35 Millionen Tonnen Eisenerz langfristig aufrechtzuerhalten.

Die Erweiterung beinhaltet neue Erzvorkommen, den Bau von 22 Kilometern zusätzlicher Transportwege sowie die Nutzung bestehender Infrastruktur. Der erste Erzabbau aus den neuen Bereichen ist ab dem Jahr 2027 vorgesehen. Das Projekt ist Teil des Robe River Joint Ventures. Rio Tinto hält daran 53 Prozent, Mitsui 33 Prozent und Nippon Steel 14 Prozent.

Signalwirkung für den Markt

Trotz jüngster Kursverluste sendet Rio Tinto mit dieser Investition ein deutliches Signal an den Markt. Die Eisenerzförderung bleibt ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie. Das Projekt soll nicht nur bestehende Fördermengen absichern, sondern auch gegen Einbußen in anderen Minen absichern. Zugleich zeigt der Konzern, dass man bereit ist, substanzielle Mittel in bereits bestehende Assets zu investieren. Das könnte das Vertrauen institutioneller Anleger stärken.

Umweltauflagen und Projektauflagen im Fokus

Die Behörden forderten bei der Genehmigung des Projekts strenge Umweltauflagen. Besonders der Schutz des angrenzenden Karijini Nationalparks sowie die Kontrolle von Staubemissionen und Grundwassernutzung stehen im Fokus.

Zusätzlich wächst der Druck auf Rio Tinto, sich stärker an die Vorgaben zur Wiederherstellung der Umwelt nach Minenschließungen zu halten. Die Auflagen erhöhen nicht nur die Kosten, sondern auch das regulatorische Risiko für den Gesamtkonzern.

Ausblick mit Unsicherheiten

Ob das Projekt rechtzeitig realisiert wird und tatsächlich zu einer nachhaltigen Stärkung der Förderbasis führt, hängt nicht nur von der technischen Umsetzung ab. Auch die weltweite Nachfrage nach Stahl und die wirtschaftliche Entwicklung in China spielen eine zentrale Rolle. Kann Rio Tinto mit West Angelas das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen oder bleibt die Aktie unter Druck, trotz Milliarden für neue Rohstoffe?

Bn-Redaktion/jh
