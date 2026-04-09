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Milliarden-Verbrennung bei Tesla?

44-Milliarden-Wende reißt tiefes Loch in die Tesla-Zukunft 09.04.2026, 12:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Tesla
© Foto von David von Diemar auf Unsplash
Lange Zeit galt Tesla als Unternehmen, das mühelos gewaltige Geldreserven ansammelt. Doch neue Daten von Marktbeobachtern zeigen nun eine deutliche Wende. Innerhalb weniger Jahre haben Experten ihre Erwartungen an die Finanzkraft des Konzerns massiv nach unten geschraubt. Der Unterschied zwischen den früheren Rekord-Prognosen und den heutigen Schätzungen für das Jahr 2026 beträgt gewaltige 44 Milliarden US-Dollar. Statt hoher Gewinne wird nun befürchtet, dass das Unternehmen in zwei Jahren deutlich mehr Geld ausgeben muss, als es einnimmt.
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Name Aktuell Diff. Börse
Tesla 293,10 EUR -0,26 % Baader Bank

Zu viele Autos auf Lager belasten die Kasse
Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist, dass Tesla derzeit mehr produziert, als verkauft wird. In den vergangenen Monaten sind die Fabriken schneller gelaufen als der tatsächliche Absatz bei den Kunden. Das führt dazu, dass immer mehr Neuwagen auf Halde stehen. Das Geld, das in diesen unverkauften Autos steckt, fehlt dem Unternehmen nun an anderer Stelle für neue Projekte. Auch andere Bereiche, wie der Verkauf von großen Stromspeichern, konnten diese Schwäche im Autogeschäft zuletzt nicht ganz ausgleichen.

Aktienanalyse

Hoher Börsenwert trotz schwächerer Zahlen
Interessant ist, wie die Börse auf diese Nachrichten reagiert. Obwohl die finanziellen Vorhersagen schlechter geworden sind, bleibt der Wert der Aktie vergleichsweise hoch. Das führt dazu, dass Tesla an der Börse aktuell sehr teuer bewertet wird, wenn man die tatsächlichen Gewinne betrachtet. Viele Anleger scheinen darauf zu setzen, dass Tesla in Zukunft mit neuer Software oder künstlicher Intelligenz wieder viel Geld verdienen wird, und ignorieren dabei die momentan schwierigen Zahlen beim Autoverkauf.

Experten sind sich uneinig
Unter den Analysten gibt es derzeit zwei Lager. Trotz der Warnsignale halten viele Fachleute an ihren positiven Einschätzungen fest und glauben an ein baldiges Comeback. Kritiker geben jedoch zu bedenken, dass Tesla ohne die früher üblichen Milliardengewinne am Aktienmarkt eigentlich niedriger bewertet werden müsste. Die nächsten Geschäftsberichte werden zeigen, ob Tesla den hohen Erwartungen noch gerecht werden kann oder ob das Unternehmen seine Strategie grundlegend anpassen muss.

Bn-Redaktion/js
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