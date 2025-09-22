Milliarden-Wette

Der Pharmakonzern Pfizer tätigt eine Milliarden-Übernahme, um im lukrativen Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit Fuß zu fassen. Das Unternehmen hat sich darauf geeinigt, das Biotech-Startup Metsera für rund 4,9 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Dieser strategische Schritt ist eine direkte Reaktion auf die internen Fehlschläge von Pfizer in diesem Bereich und soll dem Unternehmen den Weg in den wachstumsstärksten Markt der Branche ebnen.
Metsera 54,10 USD +62,35 % UTP Consolidated
Pfizer 20,51 EUR +0,22 % Lang & Schwarz

Die teure Aufholjagd
Die Übernahme von Metsera kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für Pfizer. Der Konzern sieht sich mit einer nachlassenden Nachfrage nach seinen Covid-Produkten und dem baldigen Auslaufen wichtiger Patente konfrontiert. Nach dem Scheitern der eigenen Entwicklungen stand der CEO unter erheblichem Druck, durch Zukäufe das Portfolio zu stärken. Mit einem Aufschlag von 43 Prozent auf den Schlusskurs von Metsera bekräftigt Pfizer die Dringlichkeit der Akquisition.

Metseras vielversprechende Pipeline
Mit der Übernahme sichert sich Pfizer eine vielversprechende Pipeline an experimentellen Medikamenten zur Gewichtsabnahme. Ein wichtiger Hoffnungsträger ist ein Präparat, das zu einer neuen Medikamentenklasse gehört und in frühen Studien bereits positive Ergebnisse zeigte. Analysten sehen hier das Potenzial für ein "best-in-class" Produkt, auch wenn es noch Jahre von der Marktreife entfernt ist.

Ein Markt im Höhenflug
Der Markt für Adipositas-Medikamente wird auf ein massives Volumen geschätzt, was einen regelrechten Wettlauf unter den Pharmakonzernen ausgelöst hat. Von AstraZeneca bis Roche sind alle großen Akteure bestrebt, mit den Marktführern Eli Lilly und Novo Nordisk mithalten zu können. Die Übernahme von Metsera ist Pfizers große Wette, sich einen Anteil an diesem boomenden Markt zu sichern.

