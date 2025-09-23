Milliardendeal mit OpenAI beflügelt den KI-Giganten aus dem Silicon Valley

NVIDIA-Aktie auf Höhenflug – Analysten sehen nach Mega-Investment noch Luft nach oben
Mit einer milliardenschweren Beteiligung an OpenAI sorgt NVIDIA erneut für Schlagzeilen. Die Aktie klettert auf neue Rekorde, doch Experten erwarten, dass der wahre Schub erst noch bevorsteht.
NVIDIA investiert in KI-Zukunft mit OpenAI

NVIDIA plant eine Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in Partnerschaft mit OpenAI. Ziel ist der Aufbau riesiger KI-Rechenzentren mit einer Leistung von mindestens 10 Gigawatt, die ab dem Jahr 2026 in Betrieb gehen sollen. OpenAI wird dafür massiv auf NVIDIAs Chips zurückgreifen, während sich der Technologiekonzern gleichzeitig eine stille Beteiligung am KI-Vorreiter sichert. Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten  die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch.

Analysten erhöhen Kursziele und sehen strukturelle Wachstumschancen

Marktbeobachter bewerten das Projekt als langfristigen Umsatztreiber. Allein durch den Hardwareverkauf an OpenAI dürften erhebliche Erlöse generiert werden. Hinzu kommt die Beteiligung am Infrastrukturaufbau, die Skaleneffekte und technologische Führungspositionen verspricht. Institute wie Evercore stufen NVIDIA weiterhin als Top-Pick ein und haben ihre Kursziele erneut angehoben. Die strategische Nähe zu OpenAI wird als Vorteil im globalen KI-Wettlauf gesehen.

Risiken bleiben trotz Kursrallye nicht ausgeschlossen

Trotz der positiven Prognosen sehen Experten auch Risiken. Der Vorsprung bei KI-Chips könnte durch spezialisierte Konkurrenz oder Eigenentwicklungen großer Tech-Konzerne schrumpfen. Auch regulatorische Auflagen sowie die Sicherstellung nachhaltiger Energieversorgung für die Rechenzentren stellen Herausforderungen dar. Hinzu kommt die hohe Bewertung der Aktie, die bereits viele künftige Erfolge eingepreist haben dürfte. Enttäuschungen bei der Umsetzung könnten deshalb empfindliche Rücksetzer auslösen.

Spannung vor dem nächsten Entwicklungsschritt

Wird NVIDIA seine führende Rolle in der KI-Industrie weiter ausbauen oder gerät der Konzern unter Druck, wenn andere Anbieter aufschließen? Entscheidend wird sein, wie schnell die geplanten Strukturen greifen und ob NVIDIA sich neben der Hardware auch als Plattformanbieter etablieren kann.

