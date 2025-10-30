Milliardenduell mit Pfizer

Milliardenduell mit Pfizer: Novo Nordisk greift an
© Symbolbild von Nastya Dulhiier auf Unsplash
Die Aktie von Novo Nordisk notiert aktuell bei 43,47 EUR und bleibt nach einem turbulenten Oktoberschluss im Fokus der Investoren. Der dänische Pharmariese, bekannt für seine Blockbuster-Medikamente gegen Adipositas und Diabetes, sorgt mit einem aggressiven Übernahmeangebot für das US-Biotech-Unternehmen Metsera für Schlagzeilen. Die Offerte über 8,5 Milliarden US-Dollar zielt darauf ab, die Pipeline im Bereich Gewichtsmanagement und Stoffwechselerkrankungen auszubauen – doch sie bringt auch Risiken mit sich.
Milliardenschlacht um Metsera

Novo Nordisk hat laut The Guardian ein offizielles Angebot über 8,5 Milliarden USD für das auf Fettleibigkeit und Stoffwechselkrankheiten spezialisierte Unternehmen Metsera Therapeutics abgegeben – und damit das zuvor von Pfizer eingereichte Gebot von 8,1 Milliarden USD überboten.
Pfizer bezeichnete den Schritt in einem Statement als „rücksichtslos und strategisch kurzsichtig“, da er die ohnehin hohe Bewertung im Biotech-Sektor weiter anheize.

Metsera gilt als einer der vielversprechendsten Akteure im Bereich neuer GLP-1-basierten Therapien, die derzeit den weltweiten Markt für Gewichtsreduktion dominieren.
Novo Nordisk sieht in der Übernahme eine Chance, seine führende Position gegen Konkurrenten wie Eli Lilly und Pfizer langfristig zu sichern.
Analysten von Biospace schätzen, dass Metseras klinische Kandidaten in Phase II und III „signifikant ergänzend“ zu Novos bestehendem Portfolio wirken könnten.

Strategie mit hohem Einsatz

Der Schritt kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: Novo Nordisk steht unter wachsendem Druck, sein Wachstum nach dem Wegovy- und Ozempic-Boom zu sichern.
Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 68,3 Milliarden DKK (rund 9,15 Milliarden EUR), ein Plus von 23 % im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn legte um 29 % auf 34,1 Milliarden DKK zu – angetrieben durch die enorme Nachfrage nach Adipositas-Medikamenten.

Doch Analysten warnen, dass die hohen Erwartungen kaum ewig erfüllbar sind.
Die Übernahmeofferte für Metsera könnte die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen kurzfristig deutlich erhöhen. Bloomberg Intelligence schätzt, dass sich die F&E-Kosten um bis zu 1,5 Milliarden USD pro Jahr steigern könnten, sollte der Deal zustande kommen.

Zudem steht Novo Nordisk politisch unter Beobachtung: In den USA hatte Ex-Präsident Donald Trump angekündigt, die Preise für Abnehm-Medikamente per Verordnung zu deckeln – ein Schritt, der die Margen im wichtigsten Absatzmarkt belasten könnte.

Reaktionen am Markt

An der Börse reagierten Investoren zunächst verhalten. Nach der Bekanntgabe der Offerte fiel der Kurs am Donnerstag um rund 2,3 %, bevor sich das Papier am Freitag wieder stabilisierte.
Laut Berichten sehen einige Analysten den Rücksetzer als Kaufgelegenheit, da Novo „auf lange Sicht den strukturell attraktivsten Markt der Branche bedient“.

Das Kursziel der Berenberg Bank liegt weiterhin bei 52 EUR, während J.P. Morgan das Papier trotz kurzfristiger Risiken als „Overweight“ bewertet.
Sollte der Metsera-Deal genehmigt werden, erwarten Experten Synergien in Höhe von 600 bis 800 Millionen USD jährlich ab 2027.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigen sich die Anleger gespalten.
Ein Nutzer schreibt: „Novo will mit Macht wachsen – das ist mutig, aber teuer.“
Ein anderer kommentiert: „Pfizer hat das Nachsehen, Novo beweist Führungsstärke. Das ist langfristig positiv.“
Mehrere User diskutieren, ob das hohe Übernahmevolumen „die Dividende unter Druck bringen“ könnte, während andere die Kursdelle als Einstiegsgelegenheit sehen.
Insgesamt dominiert eine vorsichtig optimistische Grundstimmung – viele Anleger trauen Novo Nordisk zu, den nächsten großen Schritt zu meistern, auch wenn die Risiken steigen.

Fazit

Mit einem Kurs von 43,47 EUR steht Novo Nordisk an einer Weggabelung.
Die geplante Übernahme von Metsera könnte sich als strategischer Meilenstein oder als teurer Balanceakt erweisen.
Kurzfristig drücken Unsicherheiten und politische Risiken auf die Stimmung, langfristig bleibt der dänische Pharmariese jedoch einer der innovationsstärksten und profitabelsten Player im globalen Gesundheitssektor.
Wer Geduld und Vertrauen in die Forschungsstrategie hat, könnte vom nächsten Kapitel der Novo-Erfolgsgeschichte profitieren – diesmal mit noch größerem Einsatz.

Bn-Redaktion/pl
