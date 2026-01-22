Gold über 4.800 US-Dollar:
Musk konkretisiert Roboter-Pläne

22.01.2026, 18:23 Uhr

Tesla-CEO Elon Musk hat auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos einen konkreteren Zeitplan für seinen humanoiden Roboter Optimus vorgelegt. Demnach plant der Konzern, die Maschinen voraussichtlich bis Ende nächsten Jahres auch der breiten Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Die Tesla-Aktie reagierte positiv und legte im New Yorker Handel um rund 1,7 % zu.
Vom Fabrikarbeiter zum Heimroboter
Aktuell setzt Tesla bereits einige Exemplare des Roboters für einfache Tätigkeiten in den eigenen Fabriken ein. Musk prognostizierte, dass Optimus bis Ende 2026 in der Lage sein werde, "komplexere Aufgaben" zu übernehmen. Der Verkauf an Privatkunden soll jedoch erst starten, wenn Tesla von der "sehr hohen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Funktionalität" der Geräte überzeugt ist.

Strategischer Schwenk weg vom reinen Autobauer
Die Ankündigung unterstreicht Teslas Transformation. Da das klassische Kerngeschäft mit Elektroautos unter einer veralteten Modellpalette, wegfallenden Subventionen und zwei Jahren rückläufiger Auslieferungen leidet, macht Musk die Zukunft des Unternehmens zunehmend von KI, autonomen Fahrzeugen und Robotik abhängig. Er hatte zuvor betont, dass der Großteil des Unternehmenswertes künftig auf Optimus zurückzuführen sein werde.

Warnung vor "quälend langsamen" Start
Trotz der optimistischen Zukunftsvision dämpfte Musk kurzfristige Erwartungen hinsichtlich der Produktionsvolumina. Erst Anfang dieser Woche warnte er, dass der Produktionshochlauf sowohl für Optimus als auch für das neue Cybercab anfangs "quälend langsam" verlaufen werde.

Überraschungsauftritt in Davos
Musks Teilnahme am WEF kam unerwartet, da er das Treffen der globalen Elite in der Vergangenheit scharf kritisiert und als "unelected world government" (nicht gewählte Weltregierung) bezeichnet hatte. Sein Auftritt, bei dem er unter anderem mit BlackRock-Chef Larry Fink diskutierte, markiert einen bemerkenswerten Stimmungswandel.

