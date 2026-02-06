Nach dem Abverkauf

Nach dem Abverkauf: Gelingt Renk das Comeback oder wird’s jetzt richtig schlimm?
© Foto von Eduard Delputte auf Unsplash
Vermeintlich gehört der Rüstungsbereich noch zu den Trendthemen an der Börse. Doch die Aktienkurse der (deutschen) Rüstungsunternehmen kommen in diesem Börsenjahr noch nicht so recht in Schwung.
Während es für die Rheinmetall-Aktie nach dem gescheiterten Vorstoß auf 2.000 Euro bereits wieder in Richtung 1.600 Euro geht, ringt die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk derzeit mit dem wichtigen Unterstützungsbereich von 50 Euro. Auch diesem Test ging ein vergeblicher Versuch voraus, auf der Oberseite einen wichtigen Kursbereich aufzubrechen. 

Nach dem Abverkauf - Gelingt Renk das Comeback oder wird’s jetzt richtig schlimm?

Der untere Chart der Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) offenbart die spannende Konstellation. Renk erwischte zunächst einen starken Start ins neue Börsenjahr. Notierte die Aktie Ende 2025 noch im Bereich von 54 Euro setzte sie kurze Zeit später den markanten Widerstandsbereich 68 Euro / 70 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte die Tür in Richtung 76 Euro oder gar 80 Euro weit aufgestoßen. Flankiert wurde der damalige Kursanstieg von positiven Unternehmensnachrichten. So vermeldete Renk Mitte Januar, dass Renk America einen Auftrag der U.S. Army mit einem potenziellen Gesamtwert von bis zu 75,5 Mio. US-Dollar erhalten haben.  

Letztendlich reichte der Schwung der Aktie jedoch nicht aus, um das Widerstandscluster aufzubrechen. Gewinnmitnahmen setzten ein und die Aktie geriet massiv unter Druck. 

Renk Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Die wichtige 200-Tage-Linie wurde bärisch gekreuzt. Zudem ging die markante Unterstützung um 60 Euro verloren. Das Chartbild trübte daraufhin massiv ein. Im Ergebnis steht nun die zentrale Unterstützungszone 50 Euro / 47,5 Euro im Fokus. Und diese sollte tunlichst halten, anderenfalls könnte es für die Renk-Aktie in Richtung 40 Euro gehen. Um das Chartbild kurzfristig zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 60 Euro. Ein Ausbruch über die 70 Euro würde hingegen ein starkes Kaufsignal auslösen. 

Renk hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2025 für den 05. März 2026 angekündigt.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Renk-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 75 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs vergeben hingegen ein „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel setzen sie mit 70 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
