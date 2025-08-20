Nach der Rekordrally: Siemens Energy unter Verkaufsdruck: Siemens Energy-Aktie rutscht ab – kommt jetzt die Trendwende?

Anzeige
Nach der Rekordrally: Siemens Energy unter Verkaufsdruck

Nach der Rekordrally: Siemens Energy unter Verkaufsdruck
© Symbolbild von Siemens Energy
Die Siemens Energy-Aktie verliert zur Wochenmitte deutlich an Boden. Analysten sehen in der Korrektur vor allem Gewinnmitnahmen nach dem rasanten Kursanstieg als Hauptursache.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 91,55 EUR -2,56 % L&S Exchange
GE Vernova 510,00 EUR -1,26 % L&S Exchange

Kursrutsch nach Rekordhoch – Konsolidierung setzt ein

Nach einem Höhenflug bis auf rund 104 Euro gerät die Siemens Energy-Aktie nun spürbar unter Druck. Marktbeobachter sprechen von technischen Überhitzungssignalen und einer überfälligen Konsolidierung. Der Rückgang erfolgt damit weniger aus fundamentaler Schwäche, sondern aus taktischen Umschichtungen seitens institutioneller Investoren. Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen hatten kaum neue Impulse geliefert – die Märkte reagierten entsprechend zurückhaltend.

Starke Fundamentaldaten geben Rückhalt

Trotz des aktuellen Kursdrucks bleibt die fundamentale Ausgangslage robust. Siemens Energy konnte im vergangenen Quartal einen Rekordauftragseingang von über 16 Milliarden Euro verbuchen – vor allem durch Großaufträge für Gaskraftwerke in den USA. Der Umsatz stieg um über 13 Prozent, der Nettogewinn belief sich auf rund 697 Millionen Euro – nach einem Verlust im Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein Umsatzplus zwischen 13 und 15 Prozent und eine operative Gewinnmarge von bis zu 6 Prozent.

Marktvergleich verstärkt Bewertungschancen

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie GE Vernova erscheint Siemens Energy moderat bewertet. Während der US-Konkurrent deutlich höher gehandelt wird, liegt das Bewertungsniveau bei Siemens Energy laut Analystenschätzungen bei etwa dem Zwölffachen des für 2027 erwarteten EBITDA. Das könnte mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial implizieren – sofern sich das operative Momentum fortsetzt.

Ausblick mit Spannung: Ist das nur eine Atempause?

Bleibt die Frage, ob die aktuelle Schwäche nur eine Zwischenkorrektur darstellt oder der Beginn einer längeren Seitwärtsphase ist. Neue Impulse könnten aus der weiteren US-Nachfrage oder strategischen Unternehmensentscheidungen erwachsen. Könnte der Rücksetzer am Ende sogar eine Einstiegschance für langfristig orientierte Investoren markieren?

Bn-Redaktion/jh

