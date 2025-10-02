Anzeige
Nel ASA im Höhenflug trotz tief verwurzelter Unsicherheit

NEL-Aktie mit Kurssprung – Analysten dämpfen die Erwartungen 02.10.2025, 11:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nel ASA im Höhenflug trotz tief verwurzelter Unsicherheit: NEL-Aktie mit Kurssprung – Analysten dämpfen die Erwartungen
© Symbolbild von Pixabay
Die Aktie von Nel ASA verzeichnet am Donnerstag einen deutlichen Kursanstieg, doch das übergeordnete Bild bleibt geprägt von starken Schwankungen. Analystenkommentare und Sektortrends zeigen: Die Lage ist komplex und potenziell explosiv.
Analysten kürzen Kursziel trotz Kursplus

Trotz der kräftigen Tagesgewinne bleibt der Trend der vergangenen Monate angespannt. Auf der Handelsplattform Tradegate wurde die Aktie zwischenzeitlich mit einem Minus von 2 gehandelt, was die ausgeprägte Volatilität unterstreicht. Im Zentrum der aktuellen Bewegung steht eine Neubewertung durch die US-Bank Jefferies. Diese senkte das Kursziel von 3 auf 2,2 norwegische Kronen und beließ die Einstufung auf Halten. Die Entscheidung basiert auf einer vorsichtigeren Einschätzung der kurzfristigen operativen Aussichten. Der Wasserstoffsektor insgesamt schwankt stark zwischen Hoffnung auf politischen Rückenwind und der Realität hoher Produktionskosten sowie unsicherer Auftragslage.

Innovationsdruck trifft Investorenrealität

Nel ASA bewegt sich in einem Spannungsfeld, in dem technologische Visionen auf harte Wirtschaftsfakten treffen. Trotz globaler Fördermaßnahmen für grünen Wasserstoff bleiben Gewinnmargen dünn und Kapitalaufwand hoch. Die Herabstufung durch Jefferies zeigt, dass selbst wohlwollende Beobachter derzeit mehr Risiken als Chancen sehen. Gleichwohl bleibt die Aktie für spekulative Marktteilnehmer attraktiv, was bei positiven Impulsen rasch zu Gegenbewegungen führen kann. Ein möglicher externer Treiber zeigt sich bei Siemens Energy. Deren Aktie profitiert aktuell von einem verbesserten Kreditrating, gesteigerten Auftragsvolumina und positiven Analystenstudien. Morgan Stanley etwa erhöhte jüngst das Kursziel, während S&P den Ausblick von stabil auf positiv anhob.

Solche Entwicklungen können die gesamte Energiebranche mitreißen und auch Nebenwerte wie Nel ASA kurzfristig stützen, vor allem in Phasen erhöhter Risikobereitschaft.

Kommt jetzt der nachhaltige Turnaround

Ob die aktuelle Aufwärtsbewegung mehr ist als eine technische Gegenreaktion, hängt stark von den nächsten operativen Signalen ab. Entscheidend wird sein, ob Nel neue Großaufträge meldet oder Fortschritte bei Effizienz und Kostenstruktur aufzeigt. Zugleich bleibt offen, ob die positive Branchenstimmung anhält oder Rückschläge bei Schwergewichten wie Siemens Energy wieder auf kleinere Wasserstoffwerte durchschlagen. Gelingt es Nel, das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen, oder bleibt die Aktie Spielball kurzfristiger Spekulation?

Bn-Redaktion/jh
