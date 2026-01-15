Neue Analystenstimmen

TKMS nach Kursrallye abgestuft – Kursziele bleiben bestehen 15.01.2026, 17:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Marine
© Foto von Brad Weaver von Unsplash
Nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Wochen rückt die Aktie von TKMS AG & Co. KGaA erneut in den Fokus der Analysten. Neue Einschätzungen spiegeln weniger Zweifel am Geschäftsmodell wider als vielmehr eine Neubewertung der kurzfristigen Kursfantasie. Während eine Herabstufung erfolgt, bleiben die zugrunde liegenden Annahmen und Kursziele weitgehend unverändert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TKMS 91,65 EUR -0,87 % Gettex

mwb research zieht nach Kursanstieg die Reißleine

mwb research stuft die TKMS-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herab und belässt das Kursziel bei 102 Euro. Hintergrund ist der Kursanstieg von rund 20 Prozent seit dem letzten Update, durch den sich das Papier dem aus Sicht des Hauses fairen Wert angenähert hat. Die jüngste Bewegung wird vor allem auf geopolitische Nachrichten und erneute Spekulationen im Zusammenhang mit Indien zurückgeführt, nicht auf neue fundamentale Impulse. Der mögliche U-Boot-Auftrag aus Indien mit einem Volumen von rund 7 Milliarden Euro gilt als bekannt und bereits in den Bewertungsmodellen berücksichtigt. Kurzfristige Margeneffekte seien dabei nur begrenzt sichtbar. Weitere Kursfantasie sehen die Analysten erst bei zusätzlichen Auftragseingängen, etwa in Kanada, oder bei mehr Klarheit rund um GNYK.

Deutsche Bank bleibt konstruktiv

Die Deutsche Bank zeigt sich weiterhin zuversichtlich und hebt das Kursziel für TKMS von 82 auf 99 Euro an, während die Kaufempfehlung bestätigt wird. In einer Branchenstudie verweist das Institut auf die weiterhin hohen Bewertungsniveaus europäischer Rüstungsaktien, gemessen am operativen Ergebnis. Auch für 2026 rechnet die Deutsche Bank mit erhöhten Bewertungen, wenngleich ein weiterer deutlicher Bewertungsanstieg als eher unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Begründet wird dies mit gegenläufigen geopolitischen Faktoren und regional unterschiedlichen Entwicklungen bei den Verteidigungsausgaben.

Einordnung für Anleger

Die aktuellen Analystenreaktionen deuten weniger auf eine veränderte Einschätzung der langfristigen Perspektiven hin als auf eine Anpassung an das gestiegene Kursniveau. Nach der starken Rallye rücken Bewertung und Auftragsvisibilität stärker in den Vordergrund. Ob die Aktie weiteres Potenzial entfalten kann, dürfte maßgeblich von neuen Großaufträgen und zusätzlicher Klarheit bei laufenden Projekten abhängen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ25XR
Ask: 1,48
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ25XR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Halbleiter-Rallye nimmt Fahrt auf nach TSMC-Zahlen: TSMC-Aktie schie…

17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet erreicht historischen Meilenstein dank KI‑Deal mit …

17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Technisches Signal trifft Konzernumbau: BASF mit Golden Cross: …

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erneute Prognosekorrektur: ABO Energy rutscht tiefer in die …

16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon vor Befreiungsschlag: Wenn dieser Widerstand überwunden …

14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rücksetzer statt Rallye: Wie stabil ist Broadcoms KI-Story?

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

14 Billionen Dollar: BlackRock wächst aber feuert Mitarbeiter

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI als Goldgrube: TSMC auf dem nächsten Level

12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer