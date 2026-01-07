Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Neuer Milliarden-Markt

Sind Google-Chips besser als Nvidia?

Google
© Bild von AS Photography auf Pixabay
Alphabet steht vor dem nächsten großen Wachstumsschub. Die hauseigenen KI-Chips könnten zum Milliardenmotor werden. Anleger und Analysten sehen enormes Potenzial – und eine echte Alternative zu Nvidia.
Chips als Wachstumsmotor

Alphabet steht offenbar vor einer neuen Ära – und das liegt nicht nur am jüngsten Erfolg seines KI-Modells Gemini 3. Insbesondere die hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) rücken ins Zentrum der Anlegeraufmerksamkeit. Sie gelten als möglicher Gamechanger, der dem Unternehmen langfristig Umsätze in Höhe von bis zu 900 Milliarden Dollar bescheren könnte.

Der Kurs der Alphabet-Aktie legte im vierten Quartal bereits um 30 Prozent zu – eine der besten Entwicklungen im S&P 500. Der Grund: steigende Erwartungen, dass die bislang nur intern genutzten KI-Chips bald auch extern vermarktet werden könnten.

Ein Milliardenmarkt mit Potenzial

"Wenn Unternehmen eine Alternative zu Nvidia suchen, sind TPUs eine vielversprechende Option", so Gil Luria von DA Davidson. Laut seiner Einschätzung könnte Alphabet durch den Verkauf seiner Chips mittelfristig 20 Prozent des KI-Marktes erobern. Und das würde einem Marktpotenzial von rund 900 Milliarden Dollar entsprechen – mehr als Google Cloud je allein erreichen könnte.

Aktuell hält sich Alphabet offiziell bedeckt zu den Verkaufsplänen. Doch erste große Deals geben Hinweise auf eine neue Strategie: Ende Oktober kündigte das Unternehmen an, Chiplieferungen in zweistelliger Milliardenhöhe an Anthropic PBC zu liefern – die Aktie sprang in zwei Tagen um mehr als sechs Prozent. Wenig später wurde bekannt, dass auch Meta über Milliardeninvestitionen in TPUs verhandelt.

Effizient und günstiger als Nvidia

Die TPUs zählen zur Kategorie der ASIC-Chips – sie sind speziell auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten und damit effizienter und günstiger als viele Nvidia-Modelle. Gerade in Zeiten zunehmender Kostenkontrolle im KI-Sektor ist das ein Wettbewerbsvorteil.

"Nvidia ist teurer und schwieriger zu bekommen – Alphabet führt in seinem Segment", erklärt Mark Iong von Homestead Advisers. Die jüngst vorgestellte Gemini-KI ist genau auf diese Chips optimiert – ein weiteres Indiz für Alphabets technologische Tiefe.

TPU-Verkäufe könnten Milliarden bringen

Laut Morgan Stanley könnten bereits 500.000 verkaufte Chips rund 13 Milliarden Dollar zum Umsatz im Jahr 2027 beitragen. Das entspräche knapp drei Prozent zusätzlich – bei einer erwarteten Gesamtsumme von 447 Milliarden Dollar. Die Analystenschätzungen für das Jahr wurden allein in den letzten drei Monaten um mehr als sechs Prozent nach oben angepasst.

Trotz der positiven Signale bleibt eine gewisse Vorsicht geboten: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist Alphabet so hoch bewertet wie zuletzt 2021. Dennoch ist die Aktie günstiger als andere Tech-Schwergewichte wie Apple oder Microsoft.

Portfolio-Manager Allen Bond hat kürzlich einen Teil seiner Alphabet-Position verkauft, sieht das Unternehmen aber weiterhin gut aufgestellt – nicht zuletzt durch die strategische Rolle der TPUs: "Die Bewertung ist trotz der Rally noch vertretbar – vor allem angesichts der Wachstumsperspektiven."

Bn-Redaktion/ts
