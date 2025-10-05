Anzeige
Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent läuft heiß
Sowohl Gold als auch Silber gingen mit Dampf ins Wochenende. Gold verpasste es nur knapp, die Marke von 3.900 US-Dollar zu überspringen. Silber gelang es hingegen, über die 48 US-Dollar vorzustoßen. Derzeit spielt alles den beiden Edelmetallen in die Karten. Anleger und Investoren sind angesichts der zahlreichen Unruheherde auf der Suche nach sicheren Häfen. Gold galt ohnehin als sicherer Hafen. Mittlerweile wird auch Silber zunehmend als Alternative zu Gold wahrgenommen. Kurzum: Die Nachfrage nach den beiden Edelmetallen ist hoch. Ein baldiges Ende dieser Entwicklung ist vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage eher nicht zu erwarten. Und so sollte es nicht überraschen, wenn es bald heißen sollte: Gold über 4.000 US-Dollar und Silber über 50 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 10,15 EUR +0,59 % Lang & Schwarz
Silber 48,00 USD +2,17 % Lang & Schwarz
Gold 3.885,51 USD ±0,00 % Forex

Die anhaltend hohen Gold- und Silberpreise wirken sich wenig überraschend auch positiv auf die Produzentenaktien aus. Die Liste der haussierenden Produzentenaktien ist lang. Und der US-amerikanische Gold-Silberproduzent Hecla Mining gehört dazu.

Hecla Mining – Aktie läuft heiß

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Aktie von Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) war diese gerade im Begriff, den zentralen Widerstandsbereich 9,0 US-Dollar / 9,4 US-Dollar anzulaufen. Das war am 03. September.

Aktienchartanalyse

Mittlerweile hat sich das Chartbild geklärt. Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten nutzte die Gunst der Stunde und das Momentum und durchbrach den massiven Widerstandsbereich. Im Anschluss ließ Hecla Mining nichts anbrennen und entfernte sich zügig vom Ausbruchsniveau. Mit der Kursmarke von 10 US-Dollar wurde zudem eine wichtige psychologische Hürde überwunden.

Hecla Mining stieß zwischenzeitlich bis in den Bereich von 12,5 US-Dollar vor. Zuletzt kamen leichte Gewinnmitnahmen auf. Aus charttechnischer Sicht besteht nach der Kursrallye durchaus Konsolidierungs- bzw. Korrekturpotenzial. Aufgrund der zurückliegenden Aufwärtsbewegung ist die potenzielle Fallhöhe beachtlich. Etwaige Rücksetzer sollte spätestens im Bereich von 10 US-Dollar ein Ende finden. Anderenfalls könnte es für die Aktie noch einmal eng werden.

Zusammengefasst

Hecla Mining gehört in der aktuellen Phase zu den stärksten Werten innerhalb des Gold-Silbersektors. Die Rallye unterstreicht die exzellenten fundamentalen Rahmenbedingungen. Allerdings gilt anzumerken, dass das Korrekturpotenzial der Aktie beachtlich ist. Obgleich die Bewegung stark überkauft ist, sind noch keine belastbaren Anzeichen einer oberen Trendwende auszumachen. Die Hausse nährt die Hausse. Was angestaubt und abgedroschen klingt, hat noch immer seine Gültigkeit.

Bn-Redaktion/mt
