Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent überzeugt mit Zahlen

So langsam aber sicher baut Gold wieder Momentum auf. Die Konsolidierung der letzten Wochen könnte ihr Ende finden. Aktuell steht die Marke von 3.400 US-Dollar im Fokus. Als entscheidender Widerstand fungiert der Preisbereich von 3.430 US-Dollar. Sollte es darüber gehen, würde das bisherige Hoch bei 3.500 US-Dollar in den Fokus rücken. Kurzum. Der Goldpreis könnte kurzfristig seine Rekordjagd wieder aufnehmen. Die Situation von Silber ist der von Gold nicht unähnlich. Nach dem Ausbruch über das Widerstandscluster 34 US-Dollar / 35 US-Dollar hatte Silber die Chance, auf 43 US-Dollar durchzustarten. Noch vor dem Erreichen der 40er Marke trat Silber in eine Konsolidierung ein. Auch deren Ende könnte bevorstehen, kämpft sich Silber doch aktuell über die 38 US-Dollar vor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 26,93 EUR -0,20 % Lang & Schwarz
Silber 38,31 USD +0,10 % Lang & Schwarz
Gold 3.386,83 USD -0,30 % Lang & Schwarz

Die Quartalsberichtssaison verlief im Edelmetallbereich durchwachsen. Neben zahlreichen positiven Überraschungen, gab es auch negative. Pan American Silver legte kürzlich starke Quartalsergebnisse vor.

Pan American Silver mit bärenstarken Finanzergebnissen

Pan American Silver wurde den Erwartungen gerecht bzw. schnitt beim Ergebnis sogar besser ab. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an.

Pan American Silver veröffentlichte den Umsatz für das 2. Quartal 2025 mit 811,9 Mio. US-Dollar, nach 686,3 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Die Kanadier wiesen einen Gewinn in Höhe von 189,6 Mio. US-Dollar (EPS in Höhe von 0,52 US-Dollar) aus, nach einem Verlust in Höhe von -21,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn belief sich auf 155,4 Mio. US-Dollar (EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar), nach 40 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Pan American Silver musste eine Steigerung der Kosten hinnehmen. So verzeichnete Pan American Silver AISC in Höhe von 19,69 US-Dollar (Q2/2024: 18,12 US-Dollar) je Unze Silber und AISC in Höhe von 1.611 US-Dollar (Q2/2024: 1.465 US-Dollar) je Unze Gold.

Chartanalyse

Das macht die Aktie

Der Markt reagierte überaus wohlwollend auf die Q2-Daten der Kanadier. Die Aktie (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) legte im Anschluss zu.

Wie der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht, ist die Aktie gerade im Begriff, ein Ausbruchsszenario zu kreieren. Nun muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, das Ausbruchsszenario zu manifestieren. Im besten Fall gewinnt der Vorstoß nun rasch an Höhe und Pan American Silver kann sich vom Kursbereich 30 US-Dollar / 31 US-Dollar lösen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 26,5 US-Dollar zu verorten.

Bn-Redaktion/mt
