Nokia

Nokia: Milliarden-Deal mit Nvidia
© Bild von Pawel Czerwinski auf Unsplash
Die Aktie von Nokia notiert derzeit bei 6 EUR – so hoch wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Nach einer spektakulären Kursrally von über 40 % innerhalb einer Woche steht das finnische Telekommunikationsunternehmen wieder im Rampenlicht. Grund dafür ist ein milliardenschwerer Einstieg des US-Technologieriesen Nvidia, der Nokia bei der Entwicklung von KI-gestützten 6G-Netzen unterstützen will. Doch jenseits der Euphorie stellt sich die Frage: Ist das der Beginn eines echten Comebacks – oder nur ein kurzer Höhenflug?
Nvidia investiert 1 Milliarde USD

Laut mehreren Quellen wird Nvidia insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in Nokia investieren. Das Kapital soll primär in den Ausbau von Rechenzentrumsinfrastruktur und Edge-Computing-Lösungen fließen, um die Integration von künstlicher Intelligenz in 6G-Netze zu beschleunigen.
Im Rahmen der Partnerschaft soll Nvidia nicht nur Kapital, sondern auch technologische Expertise beisteuern. Das finnische Unternehmen erhält Zugang zu Nvidias DGX-Supercomputing-Plattform und KI-Modellen, um Netzwerke der nächsten Generation selbstständig zu optimieren.

Analysten sehen in dem Schritt einen strategischen Wendepunkt. Goldman Sachs bezeichnete den Deal als „potenziell transformativen Impuls“, der Nokia in eine führende Rolle bei der globalen 6G-Standardisierung bringen könnte.

Marktreaktionen und Bewertung

An der Börse löste die Nachricht eine sofortige Rally aus: Die Nokia-Aktie sprang am Tag der Ankündigung um 23 % nach oben und erreichte mit 6,02 EUR den höchsten Stand seit über drei Jahren. Das Handelsvolumen vervierfachte sich innerhalb von 48 Stunden.
Zwar folgten nach dem ersten Hype Gewinnmitnahmen – der Kurs gab laut Berichten zeitweise um 7 % nach –, doch das Momentum bleibt positiv.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund 35 Milliarden EUR, das KGV beträgt 14,8, und die Dividendenrendite bleibt mit 2,9 % für Value-Investoren attraktiv.

Strategische Neuausrichtung

Nokia befindet sich seit Jahren in einem schrittweisen Transformationsprozess – vom klassischen Netzwerkausrüster hin zu einem Software- und Dateninfrastrukturkonzern. Der Fokus auf Cloud-native Lösungen, private 5G-Netze und nun KI-getriebene Netzautomatisierung spiegelt diesen Wandel deutlich wider.
Der Deal mit Nvidia beschleunigt diese Entwicklung: Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein „AI Network Brain“ entwickeln, das Netzwerke selbstständig konfiguriert, Störungen erkennt und Reparaturmaßnahmen vorausschauend einleitet.

Laut Nokia-CTO Pekka Lundmark könne das Projekt „den Energieverbrauch von Basisstationen um bis zu 30 % senken“ und „eine neue Ära der Netzintelligenz“ einleiten.
Zudem plant das Unternehmen, bis 2027 in Zusammenarbeit mit europäischen Telekommunikationsbehörden einen ersten kommerziellen 6G-Testbetrieb zu starten.

Herausforderungen bleiben

Trotz der Euphorie bleibt Nokia ein Unternehmen mit strukturellen Herausforderungen.
Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 betrug 5,4 Milliarden EUR, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 340 Millionen EUR – solide, aber noch weit von den Spitzenjahren entfernt.
Auch der globale Wettbewerb, insbesondere durch Huawei, Ericsson und neue Anbieter aus Asien, bleibt intensiv.

Zudem warnen Analysten vor einer übermäßigen Abhängigkeit von staatlichen 6G-Projekten und Investitionszyklen der Netzbetreiber. Dennoch sehen viele Experten in Nvidias Engagement einen Vertrauensbeweis, der die Wahrnehmung Nokias als Innovationsführer stärken könnte.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht seit Tagen Hochbetrieb.
Ein Nutzer schreibt begeistert: „Endlich wieder Leben in der Bude! Der Nvidia-Deal ist das Beste, was Nokia seit Jahren passiert ist.“
Ein anderer warnt: „Vorsicht – solche Sprünge gab’s bei Nokia schon öfter. Erst muss sich zeigen, ob es wirklich Substanz hat.“
Viele Investoren loben die technologische Vision, mahnen aber zu Realismus: „KI und 6G klingen groß, aber Nokia muss beweisen, dass sie liefern können.“

Insgesamt überwiegt ein vorsichtig-optimistischer Ton – mit einem klaren Fokus auf langfristige Chancen statt kurzfristiger Spekulation.

Fazit

Mit einem Kurs von 6 EUR steht Nokia an einem entscheidenden Punkt: Zwischen alter Stärke als Netzwerkausrüster und neuer Identität als KI-getriebener Infrastrukturkonzern.
Der milliardenschwere Einstieg von Nvidia könnte zum Katalysator für eine nachhaltige Trendwende werden – vorausgesetzt, Nokia gelingt es, aus technologischer Vision wirtschaftliche Realität zu machen.
Eines ist sicher: Nach Jahren der Stagnation steht der finnische Traditionskonzern wieder im Zentrum der globalen Innovationslandschaft.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
