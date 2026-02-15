Anzeige
Novo Nordisk zeigt nach deutlichen Verlusten auf Jahressicht erste Anzeichen einer Stabilisierung über der 40-Euro-Marke, doch von einer nachhaltigen Trendwende kann noch keine Rede sein. Besonders der breite und überraschend schwache Ausblick für 2026 hat die Märkte verunsichert und zu Kursabschlägen geführt, obwohl die GLP-1-Pille in den USA zuvor Hoffnungen geweckt hatte. Analysten bleiben trotz gesenkter Kursziele vorsichtig optimistisch und sehen im Schnitt weiteres Aufwärtspotenzial, während die kommenden Quartale richtungsweisend sein dürften.
Zwischen Hoffnung und Ernüchterung: Die jüngste Kursentwicklung

Novo Nordisk hat die vergangene Woche mit einem leichten Achtungserfolg beendet. Am Freitag schloss die Aktie bei 41,69 Euro und verbuchte damit auf Wochensicht ein Plus von gut 2 Prozent. Nach einem Rückgang von rund 4,5 Prozent seit Jahresbeginn wirkt diese Erholung jedoch eher wie eine Stabilisierung als wie ein nachhaltiger Befreiungsschlag. Immerhin behauptet sich der Kurs aktuell oberhalb der Marke von 40 Euro und signalisiert eine Phase der Konsolidierung.

Der Blick auf die vergangenen zwölf Monate fällt deutlich ernüchternder aus. Mit einem Minus von 44,9 Prozent hat das Papier massiv an Wert verloren. Rechnerisch müsste die Aktie annähernd 90 Prozent zulegen, um wieder das Niveau von vor einem Jahr zu erreichen. Vor diesem Hintergrund überrascht die zurückhaltende Stimmung an den Märkten kaum. Die Unsicherheit über die mittelfristige Entwicklung bleibt hoch.

Prognoseschock 2026: Breite Spanne verunsichert den Markt

Als Wendepunkt gilt der Ausblick für 2026. Das Management stellte einen Umsatzrückgang zwischen 5 Prozent und 13 Prozent in Aussicht. Diese ungewöhnlich breite Prognosespanne sorgte für Irritationen. Viele Marktteilnehmer hatten mit klareren Signalen gerechnet. Stattdessen blieb Raum für unterschiedliche Szenarien, was die Unsicherheit zusätzlich verstärkte. Die unmittelbare Reaktion waren deutliche Kursabschläge.

Dabei hatte Novo Nordisk zuvor noch für positive Schlagzeilen gesorgt. Die Zulassung einer GLP 1 Pille in den USA weckte Erwartungen an eine starke Nachfrage und zusätzliche Wachstumsimpulse. Kurzzeitig kehrte Optimismus zurück. Doch die Skepsis überwog rasch wieder, nachdem die Prognose für 2026 veröffentlicht wurde.

Analysten korrigieren Ziele – und sehen dennoch Aufwärtspotenzial

Auch auf Analystenseite folgten Anpassungen. Berenberg senkte das Kursziel von 415 auf 360 dänische Kronen. Jefferies zeigte sich etwas zuversichtlicher und erhöhte das Ziel leicht auf 275 dänische Kronen, nachdem zuvor 270 dänische Kronen angesetzt worden waren. Die Bandbreite der Einschätzungen verdeutlicht, wie unterschiedlich die Perspektiven derzeit sind.

Unterm Strich steht fest: Operativ läuft es aktuell nicht rund, und die Enttäuschung über die Prognose hat Spuren hinterlassen. Gleichzeitig hat der deutliche Kursrückgang der vergangenen Monate die Bewertung spürbar gedrückt. Im Durchschnitt sehen Analysten weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent. Rechnerisch würde dies einem Kurs von über 50 Euro entsprechen.

Damit bleibt Novo Nordisk in einer spannenden Ausgangslage: Zwischen strukturellen Wachstumschancen im GLP 1 Segment und kurzfristigen Belastungsfaktoren ringen Marktteilnehmer um eine neue Orientierung. Die kommenden Quartale dürften entscheidend sein, ob die Aktie den Boden über 40 Euro festigen kann oder ob weitere Anpassungen folgen.

