Novo Nordisk

30.09.2025, 17:14 Uhr

Novo Nordisk: Anleger bleiben wachsam
© Bild von Novo Nordisk Media Library
Die Aktie von Novo Nordisk notiert derzeit bei 46 EUR und steht im Spannungsfeld zwischen ambitionierten Wachstumsplänen und strukturellen Einschnitten. Während das Unternehmen international expandiert – zuletzt mit der Zulassung von Ozempic in Indien – erschüttern gleichzeitig Meldungen über Stellenkürzungen in Irland und strategische Sparmaßnahmen das Bild. Anleger fragen sich, ob die aktuellen Entscheidungen den langfristigen Erfolg sichern oder ein Warnsignal darstellen.
Kursentwicklung und Marktumfeld

Der Kurs von Novo Nordisk liegt mit 46 EUR rund 18 % unter dem Jahreshoch, hält sich jedoch deutlich über dem Jahrestief von knapp 39 EUR. Anleger bewerten damit die Balance zwischen kurzfristigen Risiken und dem langfristigen Potenzial im Bereich Diabetes- und Adipositas-Therapien, in dem Novo Nordisk weltweit führend ist.

Stellenabbau in Irland

Besonders kritisch aufgenommen wurde die Ankündigung, am Standort Monksland, Athlone (Irland) mehrere hundert Stellen zu streichen. Medien berichten von einem umfangreichen Restrukturierungsprogramm, bei dem Mitarbeiter vor die Wahl gestellt wurden: Degradierung in weniger qualifizierte Positionen oder Kündigung. Offiziell begründet das Management den Schritt mit einer „Anpassung an veränderte Marktbedingungen“ und der Notwendigkeit, Effizienzpotenziale zu heben.

Dieser Sparkurs ist Teil einer breiteren Strategie, Kosten zu senken und gleichzeitig in Schlüsselbereiche wie klinische Studien, KI-gestützte Forschung und Produktionsautomatisierung zu investieren.

Wachstumsmärkte: Indien und Alzheimer-Forschung

Parallel dazu expandiert Novo Nordisk in neue Märkte. Die indische Gesundheitsbehörde CDSCO hat kürzlich das Blockbuster-Medikament Ozempic zugelassen. Damit erschließt sich ein Markt mit über 100 Millionen Diabetespatienten, der mittelfristig zweistellige Wachstumsraten verspricht. Analysten rechnen mit einem zusätzlichen Jahresumsatz von bis zu 1,5 Milliarden EUR allein aus Indien.

Auch im Bereich Alzheimer setzt das Unternehmen Hoffnungen: Goldman Sachs bekräftigte jüngst seine Kaufempfehlung für die Aktie und hob das Potenzial von Novo Nordisks Forschungsprogrammen hervor. Insbesondere Wirkstoffe, die auf metabolische Mechanismen abzielen, gelten als vielversprechend im Kampf gegen neurodegenerative Erkrankungen.

Analystensicht und Bewertung

Analysten zeigen sich gespalten: Während Goldman Sachs ein klares „Buy“-Rating mit Kursziel von 55 EUR vergibt, warnen andere vor kurzfristigen Belastungen durch den Stellenabbau und mögliche Imageprobleme. Das aktuelle KGV liegt bei rund 28, was eine ambitionierte Bewertung darstellt, allerdings im Vergleich zu Konkurrenten wie Eli Lilly nicht unüblich ist.

Die mittelfristige Wachstumsdynamik dürfte vor allem vom Erfolg in neuen Märkten und der Pipeline abhängen. Sollte Novo Nordisk neben Diabetes und Adipositas auch im Bereich Alzheimer oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen Durchbrüche erzielen, könnte der Umsatz bis 2030 deutlich über die Marke von 50 Milliarden EUR hinauswachsen.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich ein gemischtes Bild. Viele Anleger äußern Verständnis für den Sparkurs, mahnen aber zur Vorsicht: „Jobabbau bringt kurzfristig Ruhe in die Bilanz, aber wie wirkt sich das auf Moral und Innovationskraft aus?“ Ein anderer Nutzer betont die Chancen in Indien: „Ozempic wird dort ein Selbstläufer, der Kurs steht vor einer Neubewertung.“ Skeptische Stimmen verweisen auf die starke Abhängigkeit von wenigen Blockbustern. Insgesamt überwiegt vorsichtiger Optimismus, wenngleich Unsicherheit über die nächsten Quartalszahlen bleibt.

Bn-Redaktion/pl
