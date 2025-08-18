Jackpot?:
Kaum Aktien im Umlauf - Schon kleine Käufe könnten Kursausbruch auslösen
Novo Nordisk

18.08.2025, 14:07 Uhr

Novo Nordisk: Anleger feiern FDA-Zulassung
Die Aktie von Novo Nordisk notiert aktuell bei 45,95 EUR und hat damit nach einer turbulenten Handelswoche neuen Auftrieb erhalten. Ausschlaggebend war die US-Zulassung von Wegovy zur Behandlung von Lebererkrankungen, die das Potenzial des Blockbusters erneut erweitert.
Novo Nordisk 46,24 EUR +4,56 % Baader Bank
Eli Lilly 598,30 EUR -0,25 % Baader Bank

FDA-Zulassung als Katalysator

Die US-Arzneimittelbehörde hat dem Medikament Wegovy, bislang bekannt als Adipositas-Therapie, die Zulassung zur Behandlung von nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NASH) erteilt. Analysten schätzen, dass der Markt für Lebererkrankungen ein jährliches Volumen von über 20 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Für Novo Nordisk eröffnet sich damit ein zusätzlicher Wachstumspfad neben dem stark expandierenden Adipositas-Segment.

Markterwartungen und Umsatzzahlen

Bereits 2024 erzielte Novo Nordisk mit Wegovy und Ozempic einen Umsatz von 15,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36 % gegenüber dem Vorjahr. Für 2025 wird erwartet, dass sich die Umsätze durch neue Indikationen auf über 20 Milliarden US-Dollar steigern könnten. Das spiegelt sich auch in den jüngsten Analystenbewertungen wider: Mehrere Investmenthäuser haben ihre Kursziele auf über 50 EUR angehoben.

Konkurrenzdruck durch Eli Lilly

Während Novo Nordisk seine Pipeline erweitert, bleibt der Wettbewerb mit Eli Lilly hoch. Dessen Präparate Zepbound und Mounjaro gelten als direkte Rivalen. Laut Marktbeobachtern könnten sich die beiden Unternehmen den globalen Markt für Adipositas- und Stoffwechseltherapien in den kommenden Jahren nahezu teilen. Entscheidend werden dabei die Preispolitik und die Produktionskapazitäten sein.

Bewertung und Anlegerstimmung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 410 Milliarden EUR zählt Novo Nordisk zu den wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt. Das aktuelle KGV liegt bei knapp 40, was die hohen Wachstumserwartungen widerspiegelt. Kritiker warnen jedoch vor einer Überbewertung, sollte das Umsatzwachstum hinter den Prognosen zurückbleiben.

Strategische Investitionen

Das Management investiert Milliarden in neue Produktionsstätten in Europa und den USA, um Lieferengpässe zu vermeiden. Besonders im US-Markt, der aktuell für rund 55 % der Einnahmen steht, könnte der Ausbau entscheidend für künftiges Wachstum sein.

Community-Stimmung

Im Börsenforum zeigen sich viele Anleger begeistert. Zahlreiche Kommentare sehen im Kurs von 45,95 EUR erst den Anfang einer größeren Rallye und verweisen auf die breitere Indikationsbasis. Einige mahnen jedoch zur Vorsicht: Bei einem KGV von 40 sei der Spielraum für Enttäuschungen gering.

Bn-Redaktion/pl
