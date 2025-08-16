Novo Nordisk

Novo Nordisk: Sind das jetzt endlich Kaufkurse?
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk leidet seit Monaten unter einer eklatanten Kursschwäche. Nicht zuletzt bereitete ein immer stärker werdender Konkurrenzdruck den Dänen Probleme. Infolgedessen gab es enttäuschende Quartalszahlen und Prognosen wurden nach unten angepasst. Zuletzt war das Ende Juli der Fall. Dass die Pharmaindustrie zudem im Fokus des US-Präsidenten steht, hebt auch nicht unbedingt die Stimmung. Und dennoch stellt sich die Frage, ob sich nach den massiven Kursverlusten der letzten Monate nicht doch eine Einstiegsgelegenheit bietet.
Daran muss sich Novo Nordisk nun messen lassen

Im Vorfeld der Quartalszahlenveröffentlichung am 06. August veröffentlichten die Dänen bereits Ende Juli die Eckdaten für das 2. Quartal. Die Veröffentlichung der Eckdaten hatte es in sich. Das lag weniger an den Daten selbst, als vielmehr an der gleichzeitig nach unten angepassten Prognose für das Gesamtjahr. Novo Nordisk erwartet nunmehr im Jahr 2025 einen Umsatzanstieg (währungsbereinigt) in Höhe von 8 Prozent bis 14 Prozent. In der Mai-Prognose ging man noch von einem Umsatzanstieg in Höhe von 13 Prozent bis 21 Prozent aus. Das Wachstum des operativen Ergebnisses wird in 2025 währungsbereinigt in einer Spanne von 10 Prozent bis 16 Prozent erwartet. In der vorherigen Prognose ging man von 16 Prozent bis 24 Prozent aus.

Aktienenalyse

Ist jetzt alles eingepreist?

Wettbewerbssituation, enttäuschende Quartalszahlen, Prognoseanpassung und der Amtsantritt des neuen CEO Doustdar sind mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist. Die große Unbekannte bleibt der US-Präsident, mit der Frage verbunden: Wie rigoros geht er gegen die Pharmaindustrie vor?

Novo Nordisk – Die (schier endlose) Suche nach einem tragfähigen Boden

Der obere Jahreschart von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) verdeutlicht den beeindruckenden Kursrückgang. Die Suche nach einem tragfähigen Boden begleitet die Aktie nun schon geraume Zeit. Im Bereich 50 Euro / 60 Euro schien sich dieser Boden zuletzt abzuzeichnen, ehe das Unterfangen doch noch scheiterte. Nun läuft im Bereich um 40 Euro ein neuer Versuch. Um die Bodenbildung zu forcieren und eine untere Trendwende voranzutreiben, muss es für Novo Nordisk nun über die Zone 50 Euro / 60 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ für Novo Nordisk und das Kursziel von 340 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 45,55 Euro). Etwas optimistischer ist man im Hause Bernstein Research. Hier lautet das Votum zwar auch „market-perform“. Das Kursziel wird aber bei sportlichen 620 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 83,07 Euro) gesehen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
