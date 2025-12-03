Investitions-Update:
Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
Anzeige
Novo Nordisk vor der Entscheidung

Ultimativer Befreiungsschlag oder fortgesetztes Kursdebakel? 03.12.2025, 10:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk vor der Entscheidung: Ultimativer Befreiungsschlag oder fortgesetztes Kursdebakel?
© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Nach dem bislang desaströsen Verlauf des Börsenjahres muss es der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk in den letzten Handelstagen 2025 darum gehen, die Grundlage bzw. die Basis für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026 zu schaffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 41,16 EUR +0,43 % Lang & Schwarz

Die Aufgabe als eine Herausforderung zu bezeichnen, ist in Anbetracht der zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, noch überaus wohlwollend umschrieben. 

Novo Nordisk vor der Entscheidung 

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) an dieser Stelle vom 26. November überschrieben wir mit „Novo Nordisk nach dem Abverkauf. Die Hoffnung auf die Trendwende lebt“. Zum damaligen Zeitpunkt stand die Aktie noch unter dem Eindruck des knackigen Rücksetzers in Richtung 35,8 Euro, war aber zumindest um Schadensbegrenzung bemüht. 

Novo Nordisk Aktie

Die Rückkehr über die wichtige Marke von 40 Euro beruhigte zunächst die Lage. In den letzten Handelstagen stabilisierte sich der Aktienkurs der Dänen zwar oberhalb von 40 Euro, doch vermochte es die Novo Nordisk-Aktie bislang nicht, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Nach den zahlreichen negativen Nachrichten aus dem Unternehmen, die im Verlauf der letzten Monate auf die Investoren und Anleger einprasselten, fehlt offenkundig das Vertrauen des Marktes, dass eine nachhaltige Trendwende zum aktuellen Zeitpunkt gelingen kann.  

Die massiven Kursverluste der letzten Monate haben dem Aktienkurs des ehemaligen Überfliegers schwer zugesetzt und die Aktie optisch auf ein „Schnäppchen-Niveau“ absinken lassen. Ob es sich bei den aktuellen Kursen um 40 Euro bereits tatsächlich um Kaufkurse handelt, bleibt abzuwarten. Übereiltes Handeln ist nicht angebracht. Die abgeschlossene Ausbildung eines tragfähigen Bodens lässt noch immer auf sich warten. Zudem lässt der nach wie vor intakte Abwärtstrend nicht viel Gutes erwarten. Unverändert gilt: Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 50 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Bandbreite der von Analysten ausgegebenen Kursziele ist beachtlich. So bestätigten die Analysten von Jefferies zuletzt ihre Einstufung „underperform“ für die Aktie von Novo Nordisk. In puncto Kursziel wurden die US-Amerikaner vorsichtiger und senkten es deutlich von 290 Dänische Kronen auf 270 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 36,15 Euro). Vergleichsweise optimistisch sind unverändert die Analysten von Deutsche Bank Research. Sie bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 475 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 63,60 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU7JHW
Ask: 0,22
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU7FFH
Ask: 0,51
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU7JHW GU7FFH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
2 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
3 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
4 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
5 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
6 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
7 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist …

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group vor spektakulärem Jahresfinale: Wenn diese Marke fällt, …

10:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power am Kursboden: Ist das die letzte Chance auf eine Wende?

9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Von der Krise zurück ins Cockpit: Boeing gewinnt Vertrauen der Mä…

9:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Wachstum: Alphabet vor nächster Rallye: Diese drei Treiber …

Gestern 17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luftfahrt-Riese: Airbus-Aktie: Top-Performer unter Druck – was den…

Gestern 16:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Asien-Fokus: Intel investiert 208 Millionen Dollar in Malaysia

Gestern 16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vertrauenskrise bei Tesla: E-Auto-Modelle verlieren rasant an …

Gestern 15:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer