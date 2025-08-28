Neuer Uran-Boom:
Die Warren Buffett-Chance im heißesten Wachstumsmarkt der kommenden Dekade!
Anzeige
Nvidia nach Zahlen

Anleger zweifeln am KI-Wachstum 28.08.2025, 12:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia nach Zahlen: Anleger zweifeln am KI-Wachstum
© Bild erstellt mit DALL·E
Die Aktie von Nvidia notiert aktuell bei 152,88 EUR. Nach Vorlage der Quartalszahlen herrscht an den Märkten gespannte Stimmung: Während die Ergebnisse im zweiten Quartal solide ausfielen, ließ die Prognose für die kommenden Monate viele Investoren aufhorchen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 153,60 EUR +1,59 % Lang & Schwarz

Starke Zahlen, aber gebremster Ausblick

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Nvidia einen Umsatz von 30,2 Milliarden USD, ein Zuwachs von 105 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,89 USD, womit die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen wurden. Treiber bleibt das Geschäft mit Rechenzentren, das mit 22,1 Milliarden USD den Löwenanteil der Erlöse ausmacht. Dennoch zeigten sich Investoren verunsichert: Für das dritte Quartal stellte Nvidia nur moderates Wachstum in Aussicht.

China bleibt ein Unsicherheitsfaktor

Ein entscheidendes Risiko bleibt der Handel mit China. Laut Bloomberg könnte Nvidias Umsatz dort um bis zu 20 % sinken, sollten die geplanten US-Beschränkungen beim Export von Hochleistungs-Chips umgesetzt werden. Hinzu kommt die Diskussion über ein Abkommen, nach dem Nvidia bis zu 15 % seiner China-Einnahmen an die US-Regierung abführen müsste – ein Punkt, der für zusätzliche Nervosität sorgt.

Aktienkurs zwischen Gewinnmitnahmen und Skepsis

Nach den Zahlen fiel die Aktie zeitweise um knapp 6 %, bevor sie sich bei 152,88 EUR stabilisierte. Damit liegt sie rund 12 % unter dem Hoch von Anfang August, aber immer noch 27 % im Plus seit Jahresbeginn. Anleger fragen sich, ob die Wachstumsstory angesichts geopolitischer Risiken und hoher Erwartungen an den KI-Markt nicht an Dynamik verlieren könnte.

Bewertung auf hohem Niveau

Mit einer Marktkapitalisierung von über 3,4 Billionen USD und einem KGV von knapp 60 bleibt Nvidia hoch bewertet. Optimisten argumentieren, dass der Konzern mit seinen Chips der H100- und B200-Serie konkurrenzlos aufgestellt ist und damit weiterhin Milliardenströme an Investitionen in KI-Rechenzentren abschöpfen wird. Skeptiker sehen Parallelen zu überbewerteten Tech-Zyklen: Sollte das Wachstum im Data-Center-Bereich abflauen, könnte die Aktie schnell unter Druck geraten.

Langfristige Perspektiven

Trotz der kurzfristigen Turbulenzen bleibt die strategische Position von Nvidia stark. Das Unternehmen investiert massiv in neue Produktgenerationen wie die „C200“-Reihe, die ab 2026 erwartet wird. Zudem baut Nvidia seine Softwareplattform CUDA weiter aus, die für KI-Entwickler unverzichtbar ist. Analysten von Goldman Sachs erwarten bis 2026 Umsätze von über 150 Milliarden USD, getrieben durch den weltweiten Ausbau von KI-Infrastrukturen.

Community-Stimmung

Im Forum spiegelt sich die Unsicherheit wider. Einige Nutzer feiern die Zahlen als Beweis für Nvidias Dominanz im KI-Bereich: „Selbst bei gebremstem Ausblick liefert Nvidia mehr als alle anderen.“ Andere bleiben vorsichtig: „Das KGV ist viel zu hoch, und China könnte alles verhageln.“
Einigkeit herrscht darüber, dass die Aktie auch in Zukunft stark schwanken dürfte – zwischen Euphorie und Angst vor Überbewertung.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ950L
Ask: 0,86
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UJ29ZQ
Ask: 3,03
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ950L UJ29ZQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
September wirft Schatten voraus: Dax geht die Puste aus. Deutsche …

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental sortiert sich neu: Kurswechsel mit Signalwirkung

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion…

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD wächst dreifach: Tesla verliert 40 %

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia lässt es krachen: Starke Zahlen, robuster Ausblick. Die nä…

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cybersecurity-Player Okta: Q2-Zahlen treiben Aktie nach oben

Gestern 21:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eli Lilly überzeugt mit Studiendaten: Aktie liefert ab

Gestern 20:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalszahlen: Hält Nvidia, was es verspricht?

Gestern 20:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer