Nvidia – Starke Zahlen, aber ...

Nvidia präsentierte gestern (Mittwoch, 26. Februar) starke Zahlen für das 4. Quartal. Dennoch lässt die erste, nachbörsliche Kursreaktion der Aktie vermuten, dass sich der Markt noch etwas mehr erhofft hatte, denn die Marktakteure reagierten recht zurückhaltend auf die Zahlen. Letztendlich wird aber wohl erst der reguläre Donnerstagshandel den Weg weisen.

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Januar 2025) des Geschäftsjahres 2025. Nvidia gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 39,331 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein kräftiges Plus in Höhe von 78 Prozent. Im Vorjahresquartal belief sich der Umsatz auf nur 22,103 Mrd. US-Dollar. Das Umsatzplus in Höhe von 78 Prozent liest sich auf den ersten Blick exzellent, doch die Wachstumsdynamik lässt weiter deutlich nach. So verzeichnete Nvidia von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 ein Umsatzwachstum von 94 Prozent und von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 ein Umsatzwachstum in Höhe von 122 Prozent. Als unermüdlicher Wachstumsmotor erweist sich dennoch nach wie vor der Geschäftsbereich Rechenzentren.

Der Konzerngewinn (GAAP) belief sich im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 auf 22,091 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,89 US-Dollar). Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Plus in Höhe von 80 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Nvidia einen Gewinn in Höhe von 22,066 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,89 US-Dollar) aus; ein Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Robuste Prognose für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026

Für das laufende 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 stellt Nvidia einen Umsatz in Höhe von 43 Mrd. US-Dollar +/- 2 Prozent in Aussicht.

Chartcheck Nvidia

Ein nachbörsliches Kursfeuerwerk blieb abermals aus. Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) ringt aktuell um Aufwärtsmomentum. Derzeit steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich 130 US-Dollar / 129 US-Dollar im Fokus. Sollte dieser unterschritten werden, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 113 US-Dollar zu rechnen. Um auf der Oberseite neue Akzente zu setzen, muss die Nvidia-Aktie über die Marke von 140 US-Dollar.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten nach Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen ihr Votum „overweight“ für die Tech-Aktie und das Kursziel von 170 US-Dollar.