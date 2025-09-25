Anzeige
+++>>> Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas? <<<+++
Nvidia wächst weiter

Doch Anleger fürchten Blase 25.09.2025, 10:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia wächst weiter: Doch Anleger fürchten Blase
© Bild von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Die Nvidia-Aktie notiert aktuell bei 151 EUR und steht sinnbildlich für den globalen KI-Boom. Kaum ein anderes Unternehmen profitiert so stark von der Nachfrage nach Rechenleistung, doch steigende Risiken in China und eine zunehmend kritische Debatte über eine mögliche Überbewertung werfen Fragen auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 150,12 EUR -0,27 % Lang & Schwarz

Umsatzsprung dank KI

Nvidia verzeichnete im jüngsten Quartal erneut Rekordzahlen. Der Umsatz stieg auf 30 Milliarden USD, ein Plus von über 120 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Datacenter-Segment, in dem KI-Beschleuniger wie die H100- und B200-Chips verkauft werden, machte mehr als 80 % des Umsatzes aus. Der Nettogewinn belief sich auf 13 Milliarden USD, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

KI-Markt mit gigantischem Potenzial

Schätzungen zufolge könnte der globale Markt für KI-Hardware und -Dienstleistungen bis 2050 auf über 5 Billionen USD anwachsen. Nvidia ist derzeit unangefochtener Marktführer bei KI-GPUs mit einem Anteil von rund 85 %. Verträge mit Hyperscalern wie Microsoft, Amazon und Google sichern den Absatz langfristig. Jüngst wurde zudem eine Partnerschaft mit Alibaba bekannt, die in Asien die Nachfrage weiter stärken dürfte.

Strategische Allianzen und Investitionen

Neben Kooperationen mit Cloud-Anbietern baut Nvidia auch seine Industrieverflechtungen aus. Laut CNBC flossen Investitionen von OpenAI zuletzt direkt in die Anmietung von Nvidia-Chips. Parallel arbeitet der Konzern enger mit Intel zusammen, um Lieferketten in Zeiten geopolitischer Spannungen resilienter zu machen.

Schattenseiten des Booms

Trotz der glänzenden Zahlen gibt es zunehmend Warnungen. Analysten verweisen auf die hohen Bewertungskennzahlen: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 50 ist Nvidia deutlich teurer als viele andere Halbleiterwerte. Zudem lasten geopolitische Spannungen, insbesondere US-Exportrestriktionen nach China, auf dem Geschäft. China macht Schätzungen zufolge rund 20 % von Nvidias Datacenter-Umsätzen aus – ein Rückgang könnte spürbare Folgen haben.

Anleger im Zwiespalt

Während ein Teil der Analysten wie Morgan Stanley oder Goldman Sachs Kursziele jenseits von 200 USD ausruft, warnt CNBC vor einer möglichen „AI-Bubble“. Ein Teil des Kapitalzuflusses wird nicht durch reale Nachfrage, sondern durch spekulatives Momentum getrieben. Institutionelle Investoren wie Tompkins Financial Corp haben zuletzt ihre Positionen reduziert, was Anleger nachdenklich stimmt.

Kursentwicklung

Mit aktuell 151 EUR liegt Nvidia rund 160 % über dem Vorjahreswert, bewegt sich aber seit einigen Wochen seitwärts. Nach einer fulminanten Rally 2023/24 scheinen Anleger abwartender zu werden. Das Marktumfeld bleibt jedoch zugunsten Nvidias, solange KI-Investitionen weltweit weiter explodieren.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich ein gemischtes Bild. Viele Anleger sehen Nvidia als alternativloses KI-Investment und halten selbst Kurse von 200 EUR für erreichbar. Andere warnen, dass die Aktie „auf dünnem Eis“ stehe, sollte die KI-Euphorie abkühlen. Ein User formulierte treffend: „Nvidia ist aktuell das Herz der KI-Revolution – aber jedes Herz kann stolpern.“

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV7KJQ
Ask: 0,86
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV1X9X
Ask: 2,74
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV7KJQ GV1X9X. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pharmariese Eli Lilly setzt auf Indien: Aktie bleibt stark

11:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht der Kurswahnsinn in die nächste Runde? Oracle – Aktie macht…

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Qualcomm: Investoren feiern Chip-Vorsprung

11:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron wächst über Erwartungen: KI-Nachfrage hebt Prognosen

Gestern 20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing bei 183 €: Unionseinigung stärkt Aktie, Lieferfrust bremst…

Gestern 20:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis: Werkstillstand trifft Aktie, Zukunft bleibt offen

Gestern 19:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sartorius im Check: Deutsche Bank hält am Kursziel fest

Gestern 15:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta sichert Einfluss: KI-Modelle jetzt bei US-Behörden

Gestern 15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer