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Öl unter 90 Dollar

DAX greift nach dem Rekordhoch 10.11.2026, 12:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl unter 90 Dollar: DAX greift nach dem Rekordhoch
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© BörsenNEWS.de
Nach Trumps Signal zur Beruhigung im Iran-Konflikt wird Öl billiger – und das gibt dem deutschen Leitindex neuen Schwung. Nur noch gut 70 Punkte trennen ihn vom Allzeithoch der Vorwoche. Bevor ein neuer Rekord fallen könnte, steht jedoch ein Test an: Fed-Gouverneur Waller wirbt für eine Zinserhöhung im Dezember, nachmittags folgen US-Inflationsdaten.
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Die Nordseesorte Brent fiel am Dienstag zeitweise unter 90 Dollar je Barrel – erstmals seit August. Rückenwind, den der DAX bereitwillig aufnimmt: Der Leitindex notiert gegen Mittag bei rund 26.620 Punkten und damit etwa 1,3 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag. Bis zum Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Punkten fehlen nur noch gut 70 Punkte. Unter Anlegern ist die Stimmung zuversichtlich, mit Blick auf den Nachmittag aber wachsam.

Trump nimmt den Druck vom Ölmarkt

Auslöser des Ölpreisrutschs sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig hält und die militärische Auseinandersetzung praktisch für beendet erklärt hat. Schon am Montag war die US-Sorte WTI zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang September gefallen. Für die Börsen ist das mehr als eine Rohstoffnachricht: Sinkende Energiepreise dämpfen die Inflationssorgen – und mit ihnen die Furcht vor einer allzu straffen Geldpolitik. Davon profitieren vor allem die finanzierungsabhängigen Technologiewerte. Im DAX führte der Chipkonzern Infineon nach seinen Jahreszahlen gegen Mittag mit einem Plus von rund 5 Prozent die Gewinnerliste an.

Aus Anlegersicht kommt die Erholung beinahe zu glatt daher: Die Marke von 26.000 Punkten sei eindrucksvoll bestätigt worden, fast schon etwas zu deutlich. Zugleich wird angemahnt, den Ölpreis weiter genau im Blick zu behalten – die Entspannung am Golf gilt als Fundament des Anstiegs, aber nicht als Gewissheit. Der Ton ist erleichtert, aber nicht sorglos.

Knapp 1.000 Punkte in einer Woche zurückgeholt

Die Ölpreis-Rally schließt eine Lücke, die erst wenige Tage alt ist. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen war der DAX in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1.000 Punkte unter sein Rekordhoch gerutscht, weil Sorgen vor einer schärferen Regulierung des KI-Sektors aufkamen. Diese Zweifel haben sich inzwischen etwas gelegt, den eigentlichen Schub liefert aber das billigere Öl. Vom Wochentief bei rund 25.640 Punkten hat sich der Index um knapp 1.000 Punkte erholt. Der MDAX legt mit rund 31.330 Punkten weniger kräftig zu.

Auf Aktionärsseite fällt auf, dass dem Anstieg am Vormittag der Schwung fehlte: Mehrere Anleger beschreiben den Handel als zäh, ohne die Dynamik des Vortags. Positiv gewertet wird dagegen, dass Käufer auch auf dem erhöhten Niveau weiter zugreifen. Die Lage wird damit eher als Verschnaufpause denn als Erschöpfung gelesen.

Fed-Gouverneur Waller dämpft die Zinsfantasie

Ob der Ölpreis-Effekt bis zur Geldpolitik durchschlägt, ist allerdings offen. Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich am Vormittag für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember aus und schloss einen größeren Schritt nicht aus, sollte die Inflation hartnäckig bleiben. Um 14:30 Uhr folgen die US-Verbraucherpreise für Oktober – der nächste Test dafür, ob sinkende Energiepreise die Teuerung tatsächlich bremsen.

Unter Aktionären löst Waller eher Vorsicht als Nervosität aus. Zwar wird nach seinen Aussagen zur Zurückhaltung gemahnt, zugleich gilt eine Dezember-Erhöhung als weitgehend eingepreist – mit höheren Zinsen sei schließlich schon zuvor gerechnet worden. Entscheidend sei, ob die Inflationszahl die Prognosen übertrifft.

Glaub auch nicht, dass die Inflation zu einem Abverkauf führt, es sei denn sie ist höher als erwartet (wovon ich aber auch nicht ausgehe)

@GoldmädchenOrign in DAX Prognose / Germany 40

Skeptischer fällt der Blick auf ein Muster der vergangenen Wochen aus: Nach Inflationsdaten sei der Markt zuletzt oft zunächst gefallen, um sich bis zum Abend wieder deutlich zu erholen. Die Stimmung vor den Zahlen ist damit gespannt, aber nicht ängstlich. Ob der DAX noch am Dienstag ein neues Rekordhoch markieren könnte, dürfte vor allem davon abhängen, ob der Ölpreisrückgang in der Inflationsstatistik bereits Spuren hinterlässt.

Bn-Redaktion/sb
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