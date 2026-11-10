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KI-Stromhunger

Infineon legt nach Rekordquartal nach 10.11.2026, 11:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI-Stromhunger: Infineon legt nach Rekordquartal nach
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© BörsenNEWS.de
Infineon hat starke Zahlen vorgelegt und blickt zuversichtlich auf 2026/27: Leistungshalbleiter für künstliche Intelligenz treiben das Geschäft, Autokunden ziehen ebenfalls an. Die Aktie baut ihre Erholung aus, doch nach dem Kurseinbruch seit Juni bleibt Skepsis. Aktionäre debattieren über Prognose, Dividende und eine schwankende Kursreaktion.
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Fast vier Milliarden Euro Umsatz will der Münchner Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr allein mit der Stromversorgung von KI-Rechenzentren erzielen – mehr als doppelt so viel wie zuletzt. Insgesamt soll der Umsatz von Infineon 2026/27 um gut ein Fünftel auf rund 20 Milliarden Euro steigen, die Segmentergebnis-Marge in den mittleren Zwanziger-Prozentbereich klettern. Die Aktie setzt ihre Erholung fort: Nach einem Plus von zeitweise rund sieben Prozent auf gut 52 Euro notiert sie zuletzt rund 3,7 Prozent höher bei 51,32 Euro. Unter Aktionären überwiegt die Erleichterung, die Zweifel am Kursverlauf sind aber nicht verschwunden.

Rechenzentren verdoppeln ihren Anteil

Das abgelaufene Geschäftsjahr schloss Infineon mit einem Rekordquartal ab: Im vierten Quartal stieg der Umsatz zum Vorquartal um 13 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis um 40 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Die Sparte Power & Sensor Systems, in der das Rechenzentrumsgeschäft gebündelt ist, wuchs um 25 Prozent und knackte bei der operativen Marge die Marke von 30 Prozent. Mit Kunden aus dem KI-Umfeld, überwiegend aus den USA, bestehen langfristige Liefervereinbarungen von rund zehn Milliarden Euro. Die Kapazitäten bleiben knapp, deshalb sollen 2026/27 zwischen 3,0 und 3,5 Milliarden Euro investiert werden.

Auf Anlegerseite fällt die erste Durchsicht der Zahlen positiv aus. Bemerkenswert erscheint, dass sich nicht nur das KI-Geschäft, sondern auch das Automobilsegment stärker zeigt – es legte um acht Prozent zu. Einzig die Marge könnte etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein, heißt es – Analysten sehen den Ausblick dagegen weitgehend im Rahmen der Prognosen. Wenig Begeisterung löst dagegen die Dividende aus: Die Erhöhung um drei Cent auf 0,38 Euro je Aktie verbessere die Rendite nur um wenige Hundertstelprozentpunkte.

Auf den ersten Blick kein Haar in der Suppe. Selbst im Automobilsektor.

@ThomasLau in INFINEON

Für das laufende erste Quartal rechnet der Konzern allerdings mit etwas weniger Umsatz und Marge als im traditionell starken Schlussquartal. Das Umfeld für die laufenden Preisverhandlungen mit Kunden beschreibt Infineon weiter als positiv.

Erst Rücksetzer dann Kurssprung

Der Weg zum Kursplus verlief holprig. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Zahlen rutschte die Aktie zeitweise unter den Vortagesschluss von 49,50 Euro, ehe Käufer die Oberhand gewannen. Mehrere Aktionäre kommentierten die erste Reaktion spöttisch: Gute Nachrichten, fallender Kurs – das klassische Muster „sell on good news“ schien sich zu wiederholen, zumal die Euphorie im gesamten Sektor zunächst verflogen sei.

Inzwischen hat sich das Bild gedreht, vom Tageshoch ist die Aktie aber wieder ein Stück entfernt. Was noch fehle, seien echte Anschlusskäufe, wird angemerkt; als möglicher Impuls gilt die Eröffnung der Wall Street am Nachmittag. Auch die Nvidia-Aktie, Gradmesser der KI-Branche, notiert hierzulande rund 1,7 Prozent fester bei 161,59 Euro. Der Ton unter Infineon-Aktionären bleibt damit abwartend optimistisch.

Vom Rekordhoch fast halbiert

Die Erholung erfolgt aus einer tiefen Delle heraus. Seit dem Rekordhoch von fast 90 Euro im Juni hatte die Aktie zeitweise rund die Hälfte ihres Werts verloren. Nach den US-Zwischenwahlen waren KI- und Halbleiterwerte wegen Sorgen um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen und eine strengere Regulierung kräftig unter Druck geraten. Bereits am Montag hatte Infineon im Zuge einer breiten Erholung der Chipwerte um 6,3 Prozent zugelegt; seit Jahresbeginn steht noch immer ein Plus von rund 40 Prozent.

JPMorgan beließ die Aktie nach den Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf „Overweight“ und verwies darauf, dass Infineon bei seinen Prognosen eher vorsichtig vorgehe; ähnlich äußerte sich Jefferies. Dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Unter Aktionären wird der Kursrutsch der vergangenen Wochen als übertrieben eingeordnet, zugleich bleibt Zurückhaltung: Bis zum Kursziel sei rechnerisch viel Luft, sofern man sich auf solche Einschätzungen verlassen könne. Die Stimmung schwankt damit zwischen Zuversicht in das KI-Geschäft und der Sorge, dass der Sektor seinen Schwung noch nicht zurückgewonnen hat.

Bn-Redaktion/sb
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