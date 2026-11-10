Spionage-Affäre: Nvidia kassiert Sammelklage

Der Fall Jensen Huang beschäftigt jetzt auch das FBI. Nach Worten von US-Präsident Donald Trump prüft die Bundespolizei die Affäre des Nvidia-Chefs mit einer Frau, die US-Sicherheitskreise für eine chinesische Spionin halten – zugleich haben Aktionäre in Kalifornien Klage gegen den Konzern und seinen Gründer eingereicht. Die Aktie stieg im Tradegate-Handel am Vormittag zeitweise bis knapp 163 Euro, hat die Gewinne aber wieder abgegeben und notiert mit 159,26 Euro nahezu unverändert. Unter Aktionären ist der Ton gereizt, die Meinungen über die Tragweite des Falls gehen weit auseinander.

Trump stellt sich vor den Nvidia-Chef

Ob sich die Ermittlungen auch direkt gegen Huang richten, ließ Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus offen. Der Präsident, zu dem der Nvidia-Gründer in den vergangenen Jahren ein enges Verhältnis aufgebaut hat, stellte sich erneut hinter ihn: Huang bestreite, von einer möglichen Spionagetätigkeit der Frau gewusst zu haben, und er glaube ihm das. Huang selbst hatte die Affäre zuvor in einer E-Mail an die Beschäftigten eingeräumt.

Aus Anlegersicht wiegt diese politische Rückendeckung schwer. Solange sich nicht herausstelle, dass an den Vorwürfen mehr dran sei als eine Affäre, werde man Huang kaum fallen lassen – dafür brauche es erst spürbaren politischen Druck. Eine andere Lesart dreht die Spionage-Frage sogar ins Positive:

Und falls die Chinesen wirklich bei Nvidia spionieren wollten, streicht das nur den besonderen Wert von Nvidia heraus. Auf irgendeine 08/15 Pommesbude würden keine Spione angesetzt.

Wer so argumentiert, rechnet damit, dass sich die Sache bis zu den nächsten Quartalszahlen erledigt haben könnte. Dagegen steht die Sorge, dass die Nachrichtenlage weiter Raum für Spekulationen lässt – und genau das macht den Kurs so nervös.

Megaspeed rückt den Chip-Streit mit China ins Zentrum

Brisant ist der Fall, weil er direkt in den Konflikt zwischen Washington und Peking um Hochleistungschips hineinreicht. Die Frau soll als Managerin für Megaspeed tätig gewesen sein, einem in Singapur ansässigen Rechenzentrumsbetreiber und Nvidia-Kunden. Bereits im vergangenen Jahr war berichtet worden, dass das US-Handelsministerium prüfe, ob das Unternehmen China dabei helfe, die amerikanischen Exportbeschränkungen für KI-Chips zu umgehen. Nvidia hatte damals erklärt, keine Hinweise auf eine Weiterleitung der Chips gefunden zu haben.

Politisch kommt der Fall zur Unzeit: In etwas mehr als einer Woche könnten Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Apec-Gipfels im südchinesischen Shenzhen zusammentreffen. Ob er die Affäre dort ansprechen werde, verneinte Trump. Aus Aktionärssicht spielt dabei auch die Machtverteilung in Washington hinein: Der Kongress könne eigenständig untersuchen, selbst wenn das Weiße Haus abwiegle, lautet ein Einwand. Ein schneller Schlussstrich ist damit aus Anlegersicht keineswegs ausgemacht.

Aktionäre ziehen in San Jose vor Gericht

Zu den politischen Fragen kommt nun ein juristisches Risiko. Bei einem Bundesgericht in San Jose ging am Montag eine Sammelklage gegen Nvidia und Huang ein. Der Vorwurf: Die Beklagten hätten Anleger in die Irre geführt, weil frühere Aussagen des Konzerns die Kontakte zu der Managerin als normale Geschäftsbeziehung dargestellt hätten. Die Klage ist eingereicht, über die Vorwürfe hat das Gericht noch nicht entschieden. Am Montag hatte die Aktie im US-Handel gut 4 Prozent verloren.

Wie ernst die Klage zu nehmen ist, wird auf Aktionärsseite höchst unterschiedlich beurteilt. Auf der einen Seite steht die Befürchtung, dass nun reihenweise Anleger ihr Geld zurückfordern und daraus ein erheblicher Schaden für den Konzern entstehen könnte. Dagegen wird die Grundlage der Klage für dünn gehalten: Dass ein Konzern über das Privatleben seines Chefs getäuscht haben soll, wirke als Klagegrund kurios. Der Grundton bleibt dennoch angespannt.

Ein Konzern, der ganz auf seinen Gründer zugeschnitten ist

Dass die Affäre die Aktie so stark bewegt, liegt auch an der Struktur von Nvidia. Huang hat den Konzern vor 33 Jahren mitgegründet und führt ihn seitdem. Wichtige Entscheidungen laufen über ihn, eine Nachfolgeregelung ist nicht bekannt. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung mit externen Ermittlern eingeleitet, betont aber weiterhin sein Vertrauen in Huang und erklärt, keinen Grund zur Annahme zu haben, dass nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse gefährdet worden seien. Rückendeckung kam auch von Elon Musk, dessen Weltraumfirma SpaceX mit ihrem KI-Bereich ein großer Nvidia-Kunde ist: Der Chef sei für das Unternehmen unersetzlich.

Auf Aktionärsseite wird gerade diese Abhängigkeit zur Vertrauensfrage. Moralisch fragwürdiges Verhalten, das lange nicht offen auf den Tisch gekommen sei, beschädige das Vertrauen in die Führung, heißt es – verbunden mit der Hoffnung, dass sich am Ende alles zugunsten des Konzerns aufklären lasse. Die Stimmung zu diesem Punkt schwankt zwischen Enttäuschung über die Person und Zuversicht für das Geschäft.

Zwölf Prozent Abschlag binnen einer Woche

An der Börse hat der Fall Nvidia von den anderen Tech-Riesen abgekoppelt. Vor einer Woche kostete die Aktie noch rund 181 Euro, inzwischen sind es gut 159 Euro – ein Minus von rund 12 Prozent. Im selben Zeitraum legten Apple um rund 6 Prozent, Amazon um rund 9 Prozent und Meta ebenfalls um rund 6 Prozent zu. Verstärkt wurde der Druck durch den Ausverkauf bei KI-Werten in der Vorwoche, von dem sich der Gesamtmarkt inzwischen deutlich erholt hat – Nvidia hingegen bislang nicht. Bei einem Börsenwert von zuletzt rund 4,5 Billionen Dollar fallen selbst kleine Prozentbewegungen schwer ins Gewicht.

Entsprechend gespalten fällt die Deutung der Kursbewegung aus. Mehrere Aktionäre halten den Abschlag für übertrieben; zusätzlich wird auf die anstehenden Quartalszahlen verwiesen, die deutlich über den Erwartungen liegen könnten. Dem halten Skeptiker entgegen, die jüngste Erholung sei nur eine technische Gegenreaktion und keine Trendwende; zudem sei die Bewertung von 4,5 Billionen Dollar auch mit Blick auf das KI-Wachstum zu hoch. Kritisch gesehen wird schließlich, mit Hebelprodukten auf eine schnelle Erholung zu setzen – in diesem unsicheren Fahrwasser seien weitere heftige Rücksetzer jederzeit möglich, das gleiche eher einem Glücksspiel. Die Anleger-Stimmung pendelt damit zwischen Trotz und Vorsicht – solange FBI, Gericht und Verwaltungsrat nicht gesprochen haben, dürfte sich daran wenig ändern.