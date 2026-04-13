Ölpreise schießen hoch – Brent Öl wieder dreistellig

Shell startet nach Rücksetzer wieder durch 13.04.2026, 14:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise schießen hoch – Brent Öl wieder dreistellig: Shell startet nach Rücksetzer wieder durch
© Kosta auf Pixabay (Symbolbild)
Der Wochenauftakt steht ganz im Zeichen des Ölmarkts. Die Ölpreise schossen im frühen Montagshandel nach oben. Brent Öl übersprang die 100 US-Dollar und notiert wieder dreistellig. Die Marktakteure preisen die Entwicklungen vom Wochenende ein. Die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran dämpften die Hoffnungen hinsichtlich eines baldigen Endes des Konflikts.
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Shell 39,86 EUR -0,86 % Lang & Schwarz

Mit dem knackigen Anstieg haben die Ölpreise ihre jüngste Schwäche wieder ausgeglichen. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sollte nicht überraschen. Oberwasser bekamen auch wieder die Aktien der Ölproduzenten. Der jüngste Rücksetzer der Ölpreise hatte zu zum Teil heftigen Gewinnmitnahmen bei den Produzentenaktien geführt. Nicht zuletzt war auch die Shell-Aktie von diesen betroffen. Vor dem Hintergrund der wieder anziehenden Ölpreise schaltete auch die Shell-Aktie heute einen Gang höher. Steht die Aktie vor einem massiven Kursanstieg? Die Ausgangslage ist nicht die schlechteste.

Shell Aktienchart

Shell plc. – Aktie startet nach Rücksetzer wieder durch 

Die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) sah sich zuletzt Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Nach der fulminanten Kursrallye der letzten Wochen war die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen. Der jüngste Rückgang der Ölpreise bot schließlich den passenden Anlass. Bis auf 34 GBP ging es für Shell nach unten. Damit scheiterte zunächst auch der Versuch, die Aufwärtsbewegung über die 36 GBP auszudehnen. Ein erneuter Versuch scheint jedoch in Vorbereitung zu sein, denn die Aktie drehte zu Wochenbeginn schwungvoll nach oben. Ein Ausbruch über die 36 GBP würde die 40 GBP in den Fokus rücken lassen. Auf der Unterseite haben die 30 GBP / 29 GBP zentrale Bedeutung als Unterstützung. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Kurzum. Die Shell-Aktie muss das aktuelle Momentum nutzen und die Hürde von 36 GBP überspringen. Die Lage am Ölmarkt bleibt fragil. Jederzeit muss mit heftigen Ausschlägen in die eine oder andere Richtung gerechnet werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg beließen kürzlich ihr Kursziel für die Shell-Aktie bei 4.100 Pence. Das Votum „buy“ wurde ebenfalls bestätigt. Die Analysten von Jefferies  bestätigten das Kursziel von 4.400 Pence an. Das Votum lautet auch hier unverändert „buy“. Die Analysten der Schweizer UBS bleiben etwas zurückhaltender. Ihr Votum lautet „neutral“ und das Kursziel 3.850 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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