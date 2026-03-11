221 % Kursgewinn:
Und jetzt kommt der größte Trigger: FDA-Entscheidung steht bevor
Der Wettlauf um KI-Rechenleistung verändert derzeit die Technologiebranche. Oracle positioniert sich dabei zunehmend als zentraler Anbieter von Infrastruktur für große KI-Modelle. Neue Geschäftszahlen zeigen, wie stark der Boom rund um künstliche Intelligenz das Wachstum antreibt.
Oracle überrascht mit starkem Wachstum im Cloudgeschäft

Oracle hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und damit ein deutliches Signal für die anhaltend hohe Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz gesetzt. Besonders stark entwickelte sich das Infrastrukturgeschäft: Der Umsatz stieg um 84 % auf 4,9 Milliarden Dollar im Zeitraum bis zum 28. Februar. Analysten hatten lediglich mit einem Wachstum von 79 % gerechnet. Bereits im Quartal zuvor hatte Oracle einen Anstieg von 68 % gemeldet. Insgesamt legte der Konzernumsatz im Quartal um 22 % auf 17,2 Milliarden Dollar zu.

KI-Nachfrage treibt langfristige Umsatzprognosen

Der Software- und Cloudkonzern erwartet auch in den kommenden Jahren eine starke Entwicklung. Für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen Gesamtumsätze von 90 Milliarden Dollar, während Analysten im Durchschnitt von 86,7 Milliarden Dollar ausgegangen waren. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem Großverträge für KI-Cloud-Kapazitäten. Das Unternehmen erklärte: „Die Nachfrage nach Cloud-Computing für KI-Training und Inferencing wächst weiterhin schneller als das Angebot.“ Besonders große Technologieunternehmen investieren massiv in Rechenleistung für neue KI-Modelle.

Milliardeninvestitionen in Rechenzentren

Um diese Nachfrage zu bedienen, baut Oracle seine Infrastruktur massiv aus. Die Investitionen in Rechenzentren beliefen sich im dritten Geschäftsquartal auf rund 18,6 Milliarden Dollar, deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 14 Milliarden Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr hält der Konzern an geplanten 50 Milliarden Dollar Kapitalausgaben fest. Gleichzeitig meldete das Unternehmen eine Remaining Performance Obligation von 553 Milliarden Dollar, nach 523 Milliarden Dollar im Vorquartal – ein Hinweis auf wachsende langfristige Aufträge im Cloudgeschäft.

KI verändert auch die interne Softwareentwicklung

Der KI-Boom wirkt sich nicht nur auf die Infrastruktur, sondern auch auf die interne Organisation aus. Fortschritte bei automatisierter Programmierung führen dazu, dass Entwicklungsprozesse effizienter werden. Das Unternehmen erklärte dazu: „Diese neue KI-Code-Generationstechnologie ermöglicht es uns, mehr Software in kürzerer Zeit mit weniger Menschen zu entwickeln.“ Parallel dazu werden Teams neu strukturiert. Gleichzeitig rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mit 1,6 Milliarden Dollar an Restrukturierungskosten.

Komplexe Projekte bremsen einzelne KI-Rechenzentren

Trotz der hohen Nachfrage zeigen große KI-Infrastrukturprojekte auch ihre Komplexität. Ein geplanter Ausbau eines großen KI-Rechenzentrums wurde nach langen Verhandlungen über Finanzierung und Kapazitätsbedarf gestoppt. Solche Anlagen kosten oft mehrere zehn Milliarden Dollar und erfordern Kooperationen zwischen vielen Technologie- und Infrastrukturpartnern. Gleichzeitig entstehen neue Partnerschaften und Verhandlungen über alternative Nutzung der Kapazitäten, während der Ausbau der globalen KI-Rechenleistung weiterhin mit hoher Geschwindigkeit voranschreitet.

Bn-Redaktion/ts
