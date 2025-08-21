Potenzieller Gamechanger:
Papiergigant im Wandel

Warum International Paper sein Zellstoffgeschäft für $1,5 Milliarden verkauft 21.08.2025, 19:19 Uhr

Symbolbild Papierindustrie
© Bild von Mario S. auf Pixabay
International Paper vollzieht eine strategische Kehrtwende und trennt sich von einem wichtigen Geschäftsbereich. Das Unternehmen verkauft sein weltweites Zellstoffgeschäft für 1,5 Milliarden US-Dollar an die Private-Equity-Firma American Industrial Partners. Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Strategie, um sich stärker auf das wachsende und zukunftsweisende Feld der nachhaltigen Verpackungslösungen zu konzentrieren.
Fokus auf Kernkompetenzen
Das verkaufte Geschäft produziert Zellstoff, der in alltäglichen Produkten wie Taschentüchern und Windeln verwendet wird. Im Jahr 2024 erwirtschaftete dieser Geschäftszweig noch einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar. Durch den Verkauf möchte International Paper Kapital freisetzen, um in die effizientere Produktion von Verpackungsmaterial zu investieren. Laut Analysten soll dies dazu beitragen, Kosten zu senken und das Geschäft zu verschlanken.

Strukturwandel und Kapazitätsanpassungen
Im Zuge dieser Neuausrichtung nimmt International Paper auch erhebliche Veränderungen in seiner nordamerikanischen Verpackungssparte vor. Die jährliche Kapazität zur Herstellung von Kartonagen wird um rund eine Million Tonnen reduziert. Dies beinhaltet die schrittweise Schließung von Werken in Savannah und Riceboro, Georgia, die bis Ende September abgeschlossen sein soll.

Gleichzeitig investiert das Unternehmen kräftig in andere Standorte. Ein 250 Millionen US-Dollar teures Projekt zur Containerboard-Produktion in Alabama soll bis zum dritten Quartal 2026 fertiggestellt werden. Die Umstrukturierungen wirken sich auf etwa 1.100 Mitarbeiter aus.

Herausforderungen im Markt
Die strategischen Anpassungen erfolgen in einem schwierigen Marktumfeld. Die Margen in der Verpackungsindustrie stehen unter Druck, nicht nur durch hohe Betriebskosten, sondern auch durch eine schwache Nachfrage, die teilweise auf die weltweite Handelsunsicherheit zurückzuführen ist. Die kürzlich gemeldeten US-Lieferungen von Schachteln waren im Vergleich zum Vorjahr um 5 % rückläufig. Diese Entscheidungen sind laut Tom Hamic, dem Präsidenten der nordamerikanischen Verpackungssparte, "entscheidend, um International Paper für den langfristigen Erfolg zu positionieren".

Bn-Redaktion/js
