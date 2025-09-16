PayPal setzt auf neue Features, doch Anleger bleiben misstrauisch

PayPal-Aktie unter Druck trotz Krypto-Offensive und neuer Zahlungsfunktion 16.09.2025, 17:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

PayPal setzt auf neue Features, doch Anleger bleiben misstrauisch: PayPal-Aktie unter Druck trotz Krypto-Offensive und neuer Zahlungsfunktion
© Symbolbild von Paypal
PayPal startet mit personalisierten Zahlungslinks eine neue Lösung für schnelle Geldtransfers und will Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in direkte Zahlungen integrieren. Der Aktienkurs zeigt sich davon unbeeindruckt, denn operative Schwächen trüben die Stimmung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 212,28 EUR -0,66 % Baader Bank
Apple 201,45 EUR +0,22 % Baader Bank
PayPal 56,37 EUR -1,15 % Lang & Schwarz

Neue Zahlungsfunktion soll Nutzer binden

Mit „PayPal Links“ führt das Unternehmen in den Vereinigten Staaten eine Funktion ein, über die Nutzer einmalig nutzbare Zahlungslinks erstellen können. Diese Links verfallen automatisch nach zehn Tagen, falls sie nicht verwendet werden. Die Funktion soll künftig auch in Märkten wie Großbritannien und Italien ausgerollt werden. Gleichzeitig plant PayPal die Integration von Kryptowährungen in Peer-to-Peer-Zahlungen. Neben Bitcoin und Ethereum sollen auch Stablecoins wie der eigene PYUSD genutzt werden können. Ziel ist es, Nutzern eine nahtlose Möglichkeit zu bieten, digitale Währungen in alltäglichen Geldtransfers einzusetzen.

Technische Probleme sorgen für Vertrauensverlust

Trotz der Innovationsankündigungen reagiert der Markt skeptisch. Zuletzt geriet PayPal in die Schlagzeilen, weil in Deutschland aufgrund technischer Störungen Zahlungen in Milliardenhöhe fehlschlugen. Solche Vorfälle stellen das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Plattform infrage. Darüber hinaus sehen Analysten die Margenentwicklung kritisch, denn trotz stabiler Umsätze sinkt die Profitabilität. Auch der wachsende Wettbewerbsdruck durch Anbieter wie Apple Pay, Google Pay oder spezialisierte Fintech-Unternehmen macht es PayPal schwer, die Marktposition abzusichern.

Krypto-Fantasie reicht Anlegern nicht mehr

Die angekündigte Krypto-Integration kann durchaus als zukunftsweisend gelten, doch viele Investoren bleiben vorsichtig. Sie warten ab, ob PayPal seine technischen Probleme in den Griff bekommt und die neuen Funktionen international erfolgreich skalieren kann. Die Hoffnung auf neue Erlösquellen allein reicht nicht aus, wenn gleichzeitig die Kostenstruktur belastet bleibt und das operative Geschäft schwächelt.

Ausblick mit Unsicherheit behaftet

Die große Frage bleibt, ob PayPal mit diesen Neuerungen verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und langfristig profitabel wachsen kann. Gelingt der reibungslose internationale Rollout der Funktionen, könnte das Unternehmen sich strategisch neu positionieren. Bleibt die Umsetzung jedoch hinter den Erwartungen zurück, dürfte die Aktie weiter unter Druck stehen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU13TQ
Ask: 1,00
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GU2QQD
Ask: 2,74
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU13TQ GU2QQD. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Warum wird SAP abgestraft, obwohl Analysten weiterhin starkes …

19:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten sehen NVIDIA als Schlüsselfirma des KI‑Booster – …

17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

JD.com vor Sprung? Chinas E-Commerce-Riese könnte nach Alibaba …

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Index macht sich für den Showdown bereit: E.ON – Ist das …

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trügerische Ruhe: Korrektur bei Infineon noch nicht ausgestanden

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt es zur Weichenstellung bei Brent Öl und WTI Öl? Shell – …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender …

12:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Crash-Alarm – bricht der Stern unter die 50-Euro-…

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer