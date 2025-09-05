Anzeige
PayPal geht neue Wege: Mit einer strategischen Partnerschaft mit dem KI-Startup Perplexity positioniert sich der Zahlungsriese neu – nicht mehr nur als digitaler Geldtransporter, sondern als intelligentes Ökosystem für Handel, Suche und Services. Der Einstieg in den KI-Bereich ist mehr als ein Gimmick: PayPal will sich neu erfinden und gleichzeitig seinen Wachstumskurs beschleunigen. Erste Zahlen deuten an, dass dieser Schritt Früchte trägt.
KI-Browser als Türöffner für eine neue Plattform-Ära

Seit dem 3. September erhalten US-Kunden von PayPal und Venmo exklusiven Zugang zum KI-Browser „Comet“ von Perplexity – inklusive einem kostenfreien Jahresabo im Wert von 200 Dollar. Diese Integration ist nicht nur ein Bonusangebot, sondern Teil einer weitreichenden Neuausrichtung.

CEO Alex Chriss formuliert die Ambition deutlich: PayPal soll sich von der klassischen „Checkout-Schaltfläche“ zur intelligenten Commerce-Plattform entwickeln. Das bedeutet: Kunden sollen nicht nur bezahlen, sondern durch die Plattform auch neue Services und Angebote entdecken können. Der neue Abo-Hub, in dem Nutzer wiederkehrende Zahlungen verwalten, wird zur Schaltzentrale dieser Strategie – und Comet fungiert dabei als Such- und Empfehlungsmaschine.

Venmo zieht an – Wachstumsimpuls durch smarte Bezahlfunktionen

Besonders Venmo wird in dieser Transformation zur Triebfeder. Im zweiten Quartal 2025 erzielte die App ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent – der stärkste Anstieg seit drei Jahren. Hinter dem Erfolg stehen Funktionen wie „Pay with Venmo“, die das Nutzungsspektrum deutlich über Peer-to-Peer-Zahlungen hinaus erweitern.

Der Zugang zu über 400 Millionen aktiven PayPal-Kunden öffnet Perplexity gleichzeitig einen gewaltigen Markt. Für das KI-Unternehmen bedeutet die Kooperation eine potenzielle Expansion auf breiter Front – eine Gelegenheit, die im überfüllten KI-Sektor extrem selten ist.

Erwartungen an Q3-Zahlen steigen

Mit Rückenwind aus dem erfolgreichen zweiten Quartal hob PayPal seine Jahresprognose an: Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) soll im Gesamtjahr zwischen 5,15 und 5,30 US-Dollar liegen – ein Plus von 11 bis 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Q3-Zahlen werden für den 4. November erwartet und könnten erstmals konkrete Hinweise darauf liefern, wie stark die neue KI-Strategie bereits ins operative Geschäft hineinwirkt. Auch mittelfristig bleibt PayPal optimistisch: Die langfristigen Wachstumsziele bis 2027 wurden vom Management nochmals bekräftigt.

Ob sich der Konzern tatsächlich als KI-getriebene Plattform neu positionieren kann, bleibt offen – doch die Weichen sind gestellt.

Bn-Redaktion/aw
