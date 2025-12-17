Pfizer

Gedämpfte Prognose, stabile Dividende 17.12.2025, 20:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pfizer: Gedämpfte Prognose, stabile Dividende
© Symbolbild von Adria Crehuet Cano
Die Pfizer-Aktie notiert aktuell bei 21 EUR und spiegelt eine Phase wider, in der der Pharmariese zwar finanziell stabil, strategisch aber unter Druck steht. Eine gesenkte Umsatzprognose für 2026, anhaltende operative Herausforderungen und skeptische Analystenstimmen prägen das Bild. Gleichzeitig bleibt Pfizer für viele Investoren wegen Dividende und Bilanzstärke interessant.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pfizer 21,35 EUR -1,61 % Lang & Schwarz

Gedämpfter Ausblick 2026 – Erwartungen werden zurückgeschraubt

Pfizer hat mit seinem jüngsten Ausblick für 2026 für Ernüchterung gesorgt. Das Management stellte geringere Umsätze in Aussicht als zuvor erwartet, insbesondere weil der Rückgang der COVID-bezogenen Erlöse stärker ausfällt und neue Produkte langsamer skalieren.
Analysten sprechen offen davon, dass sich 2026 wie ein weiteres Übergangsjahr anfühlen könnte. Diese Einschätzung belastete den Kurs, da der Markt nach Jahren der Restrukturierung auf klarere Wachstumsimpulse gehofft hatte.

Operative Gegenwinde – Kosten, Portfolio und Integration

Operativ kämpft Pfizer weiterhin mit mehreren Baustellen. Kostensenkungsprogramme laufen, doch sie kompensieren den Umsatzrückgang nur teilweise. Die Integration früherer Zukäufe und der Umbau des Portfolios binden Managementkapazitäten.

Laut Analysten bleibt die operative Marge unter Druck, auch wenn Pfizer dank seiner Größe und Effizienz deutlich besser dasteht als viele kleinere Wettbewerber. Medien sprechen von „anhaltenden Gegenwinden“, die kurzfristig kaum verschwinden dürften.

Bewertung und Dividende – warum der Kurs trotzdem hält

Trotz der skeptischen Prognosen hält sich die Aktie relativ stabil um 21 EUR. Ein Grund ist die Bewertung: Pfizer wird mit einem vergleichsweise niedrigen Gewinnmultiple gehandelt, was viele Risiken bereits einpreist.
Hinzu kommt die attraktive Dividendenrendite, die weiterhin als Anker dient. Mehrere Analysten, darunter BMO, bestätigen Kursziele um 30 USD und argumentieren, dass Pfizer zwar kein Wachstumsstar ist, aber solide Erträge liefert.

Analystenbild – zwischen „Hold“ und vorsichtigem Optimismus

Das Meinungsbild der Analysten bleibt gespalten. Bernstein spricht von einem „eingeschränkten Erholungspfad“, während andere Häuser darauf hinweisen, dass Pfizer nach Jahren der Unsicherheit wieder planbarer wird.
Besonders Value-orientierte Investoren beginnen laut Marktberichten, sich erneut für Pfizer zu interessieren – gerade weil der Titel als „langweilig“ gilt und damit weniger anfällig für extreme Überbewertungen ist.

Langfristige Themen – Nachhaltigkeit und Pipeline als stille Treiber

Abseits der kurzfristigen Finanzzahlen investiert Pfizer zunehmend in langfristige Themen wie klimabezogene Gesundheitsforschung und nachhaltige Produktionsprozesse. Diese Initiativen haben kurzfristig kaum Einfluss auf den Kurs, stärken aber die strategische Position. Entscheidend bleibt jedoch die Pipeline: Ohne einen klaren neuen Blockbuster wird es schwer, den Umsatz nachhaltig zu beschleunigen.

Marktpsychologie – warum Pfizer polarisiert

Pfizer steht sinnbildlich für einen reifen Pharmakonzern in der Nach-COVID-Phase. Für Wachstumsinvestoren fehlt die Fantasie, für defensive Anleger bietet der Titel Stabilität. Genau diese Ambivalenz erklärt, warum die Aktie trotz negativer Schlagzeilen nicht deutlich weiter fällt, aber auch keine Rallye startet.

Fazit – Stabiler Riese im Wartestand

Pfizer ist finanziell solide, aber strategisch noch nicht aus dem Tal heraus. Der Ausblick für 2026 dämpft die Erwartungen, doch Bewertung und Dividende stützen den Kurs bei 21 EUR. Die entscheidende Frage für Anleger lautet: Reicht Geduld aus, um von einer späteren Pipeline-Erholung zu profitieren – oder bleibt Pfizer länger als gedacht ein defensiver Stillhalter im Depot?

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ0DLY
Ask: 4,13
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ0DLY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
2 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
3 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
4 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
6 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Euphorie verblasst nach Kurssprung bei DroneShield: DroneShield-…

15:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber machen weiter Dampf: Diese Gold-Silberaktie könnte …

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das wird wohl in 2025 nichts mehr: Allianz – Zum …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt wird es spektakulär! Vestas im Aufwind. Die nächsten …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurseinbruch trotz starker Zahlen sorgt für Irritationen: Broadcom …

11:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bieterduell im US-Streamingmarkt bringt Bewegung in die Netflix-…

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Immobilienwerte unter Dauerstress: Vonovia rutscht auf Jahrestief: …

Gestern 20:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD unter Druck: Die Aktie steht erneut auf der Kippe

Gestern 20:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer