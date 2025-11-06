Pfizer verliert, Novo riskiert: Milliardenpoker läuft

Pfizer verliert, Novo riskiert

06.11.2025, 11:59 Uhr

Die Aktie von Novo Nordisk notiert derzeit bei 41 EUR und steht nach turbulenten Wochen wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nach einer elftägigen Verlustserie erholte sich der Kurs leicht, nachdem ein US-Gericht den Versuch von Pfizer, die Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera zu blockieren, abgewiesen hatte. Doch während der dänische Pharmariese weiter auf Expansionskurs ist, drücken Sorgen über Margen, Regulierung und Stellenabbau auf die Stimmung.
Rechtliche Hürden und strategischer Machtkampf

Der Streit um Metsera ist zum Symbol eines Machtkampfs in der globalen Pharmaindustrie geworden. Novo Nordisk will mit einem 10-Milliarden-Dollar-Angebot den auf Adipositas-Therapien spezialisierten US-Biotechkonzern übernehmen – ein Schritt, der die Position des dänischen Unternehmens im milliardenschweren Markt für Gewichtsreduktionsmedikamente weiter festigen würde.

Pfizer, selbst unter Druck nach enttäuschenden Umsätzen im Segment für Stoffwechselerkrankungen, hatte versucht, den Deal gerichtlich zu stoppen. Ein US-Bundesgericht wies die Klage jedoch Anfang November zurück, was Novo Nordisk kurzfristig Rückenwind verschaffte.

Analysten von J.P. Morgan sprachen von einem „strategischen Sieg mit Signalwirkung“, warnten aber zugleich vor regulatorischen Hürden. Die US-Handelsaufsicht FTC prüft den Deal wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen – ein Prozess, der sich bis ins Frühjahr 2026 hinziehen könnte.

Ein Markt in Bewegung

Mit den erfolgreichen Medikamenten Wegovy und Ozempic hat Novo Nordisk den Markt für GLP-1-basierte Therapien revolutioniert. 2025 soll der Umsatz in diesem Segment laut Morningstar auf rund 38 Milliarden USD steigen – eine Steigerung um mehr als 25 % gegenüber dem Vorjahr.
Doch der Wettbewerb schläft nicht: Neben Eli Lilly drängen auch neue Player mit alternativen Wirkmechanismen auf den Markt, was Preisdruck und höhere Marketingkosten erwarten lässt.

Dazu kommen politische Risiken. Die US-Regierung plant Preisobergrenzen für bestimmte Medikamente zur Behandlung von Adipositas und Diabetes – eine Maßnahme, die die Margen der gesamten Branche belasten könnte. Novo selbst musste seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht auf +9 % (zuvor +11 %) senken, auch aufgrund steigender Forschungs- und Vertriebsausgaben.

Interne Umbrüche

Parallel zur Expansion treibt das Management einen tiefgreifenden Umbau voran. CEO Mike Doustdar kündigte den Abbau von 1.200 Stellen weltweit an, vor allem in Verwaltungs- und Produktionsbereichen. Die Maßnahmen sollen langfristig rund 600 Millionen EUR jährlich einsparen.

Trotz dieser Einschnitte bleibt die Innovationspipeline stark. Laut Fortune befinden sich 14 Wirkstoffe in Phase-II- oder Phase-III-Studien, davon vier für neue Indikationen im Bereich Adipositas, Herz-Kreislauf und Nierenerkrankungen.

Marktreaktion und Analystenblick

Die Börse reagiert zwiegespalten. Nach dem Gerichtsurteil stieg die Aktie um rund 2,4 %, bleibt aber seit Jahresbeginn etwa 8 % im Minus. Analysten von Bloomberg Intelligence sehen das Kursziel bei 48 EUR, während konservativere Häuser wie Berenberg auf 40 EUR zurückgestuft haben – mit Verweis auf regulatorische Unsicherheiten und steigende Kosten.

Langfristig bleibt Novo Nordisk jedoch einer der profitabelsten Konzerne Europas, mit einer operativen Marge von 44 % und einem freien Cashflow von über 12 Milliarden EUR.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum diskutieren Anleger mit Leidenschaft über die jüngsten Ereignisse.
Ein Nutzer schreibt: „Pfizer hat verloren, Novo gewonnen – das war wichtig fürs Vertrauen.“
Ein anderer mahnt: „Gut für den Moment, aber die FTC ist der eigentliche Gegner.“
Einige sehen die aktuelle Schwäche als Einstiegschance: „Novo bleibt ein Monster im Markt – Rücksetzer sind Kaufgelegenheiten.“
Andere wiederum fürchten, dass „politische Eingriffe und Kostendruck“ die Erfolgsstory auf Sicht von zwei Jahren abbremsen könnten. Insgesamt herrscht vorsichtiger Optimismus, gepaart mit der Erkenntnis, dass selbst ein Marktführer wie Novo Nordisk vor einem schwierigen Balanceakt steht.

Fazit

Bei einem Kurs von 41 EUR bleibt Novo Nordisk ein Schwergewicht mit temporären Turbulenzen. Das Unternehmen meistert rechtliche und politische Gegenwinde, während es strategisch auf Wachstum durch Akquisitionen und Innovation setzt. Der Ausgang des Metsera-Deals wird entscheidend dafür sein, ob die Dänen ihre Dominanz im Adipositasmarkt festigen – oder in eine Phase operativer Konsolidierung eintreten. Bis dahin bleibt die Aktie ein Prüfstein zwischen langfristigem Potenzial und kurzfristiger Unsicherheit.

Bn-Redaktion/pl

