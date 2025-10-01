Pharma-Befreiung

Pfizer-Deal mit Trump: Warum die Aktie explodiert 01.10.2025, 19:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Pharmaindustrie
© Bild von Pexels auf Pixabay
Die Wall Street atmet auf: Nach monatelangen Ängsten vor einer aggressiven US-Drogenpreispolitik hat Pfizer eine wegweisende Vereinbarung mit der Trump-Administration getroffen. Der Deal beendet die Unsicherheit über drohende Zölle und Preisvorgaben, was einen massiven Kurssprung bei Pfizer auslöste. Auch europäische Pharma-Aktien stiegen stark an, da der Deal als Blaupause für die gesamte Branche gilt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pfizer 23,25 EUR +7,57 % L&S Exchange

Aktienanalyse

Deal des Jahres für die Branche
Die Aktien von Pfizer verzeichneten einen der größten Kursgewinne seit Jahren. Die Rallye ist ein direktes Resultat der wiederhergestellten Planungssicherheit für den gesamten Pharmasektor. Auch Konkurrenten wie AstraZeneca verzeichneten starke Gewinne, da der Markt hofft, dass sie ähnliche Vereinbarungen erzielen und so der Gefahr massiver Importzölle entgehen können.

Der Tausch: Rabatte gegen Zoll-Pause
Pfizer hat im Gegenzug für eine mehrjährige Befreiung von Importzöllen Zugeständnisse gemacht. Das Unternehmen verspricht, Preise für Medicaid zu senken und künftige Medikamente zu Preisen anzubieten, die denen anderer wohlhabender Nationen entsprechen. Zudem sollen einige Medikamente auf einer neuen Regierungswebsite namens "TrumpRx" mit durchschnittlich 50 Prozent Rabatt verkauft werden.

Optik versus Realität
Analysten sehen den Deal als überwiegend symbolisch an. Sie betonen, dass die Versprechen von Pfizer voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Nettopreise für die Mehrheit der versicherten Amerikaner haben werden. Der Grund: Medicaid erhält bereits tiefe Rabatte, und das komplexe System aus Zwischenhändlern und Versicherungen bleibt bestehen. Das eigentliche Ziel des Deals war es, die Unsicherheit für die Industrie zu beenden.

TrumpRx: Das nächste Kapitel
Präsident Trump bezeichnete die Vereinbarung als großen Erfolg im Kampf um niedrigere Medikamentenpreise. Der Deal setzt einen Präzedenzfall für über ein Dutzend anderer Pharmakonzerne. Die Drohung mit einem 100-prozentigen Importzoll auf Medikamente war der Haupthebel, der die Unternehmen zum Handeln motivierte. Nun werden weitere Vereinbarungen mit Pharma-Größen wie Eli Lilly erwartet.

Stimmung in der Community
Die Community reagiert mit großer Freude auf den deutlichen Kurssprung der Pfizer-Aktie und anderer Pharmawerte. Viele Nutzer äußern die Hoffnung, dass dies erst der Anfang einer langanhaltenden Rallye ist und sehen Kurse von über 30 Euro als realistisch an. Als sachlicher Hintergrund wird zudem die Zusage von Pfizer diskutiert, in US-Standorte zu investieren und dafür im Gegenzug eine mehrjährige Zollbefreiung zu erhalten

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VK1B34
Ask: 5,26
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK1B34. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Banken-Fieber: 500 Millionen Dollar locken Banken in den EA-Mega-…

19:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Comeback oder Täuschung? Tesla-Aktie im Aufwind – doch Experten …

18:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sanierung vollzogen – Wolfspeed erlebt spektakulären Bö…

14:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eskalation! Gold und Silber sind nicht zu bremsen: Nicht Barrick. …

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert in den neuen Börsenmonat: E.ON – Neue Hochs vor …

12:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardeneinsatz trifft auf Zweifel an Marktmechanik: Nvidia-Aktie …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trendwende nimmt Form an: Ist Nokia bereit für das Comeback?

11:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Künstliche Intelligenz wird zum Wachstumstreiber bei Chinas Tech…

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer