Pharma-Thriller

Pfizer gewinnt Metsera-Duell – FTC-Intervention beendet Bieterkampf 10.11.2025, 16:10 Uhr

Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc. hat den dramatischen Bieterkampf um das Biotech-Startup Metsera Inc. gewonnen. Nach einem hitzigen Duell mit dem dänischen Rivalen Novo Nordisk A/S akzeptierte der Vorstand von Metsera das aufgestockte Übernahmeangebot von Pfizer im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Die Entscheidung fiel, nachdem die US-Handelskommission FTC ungewöhnlich aktiv in den Prozess eingriff und Novo Nordisk vor kartellrechtlichen Bedenken warnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 39,75 EUR -0,18 % L&S Exchange
Eli Lilly 840,35 EUR +5,29 % Baader Bank
Metsera 70,56 USD -15,18 % UTP Consolidated
Pfizer 20,81 EUR -1,46 % Lang & Schwarz

Das Weiße Haus als Schauplatz
Der Kampf um die Übernahme eskalierte bis in die höchsten politischen Kreise. Novo-CEO Mike Doustdar forderte Pfizer öffentlich im Weißen Haus heraus, ein höheres Gebot abzugeben. Pfizer reagierte prompt und überbot den Rivalen, wobei das Timing der endgültigen Entscheidung stark durch die US-Regierung beeinflusst wurde. Die FTC signalisierte dem Metsera-Vorstand, dass sie einer Übernahme durch den Marktführer Novo Nordisk "ungünstig" gegenüberstehen würde.

Strategische Notwendigkeit für Pfizer
Für Pfizer ist der Deal von entscheidender Bedeutung. Der Aktienkurs des Konzerns hat seit dem Ende der Pandemie-Ära stark an Wert verloren, und interne Entwicklungsversuche für Fettleibigkeitsmedikamente scheiterten. Die Übernahme von Metsera soll die Pipeline mit vielversprechenden, neuartigen Medikamenten gegen Adipositas füllen – ein Markt, der bis 2030 auf rund 100 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Novo Nordisk akzeptiert die Niederlage
Der Marktführer Novo Nordisk, der im Kampf gegen den Rivalen Eli Lilly & Co. unter Druck steht, zeigte sich als fairer Verlierer. CEO Doustdar erklärte, er sei mit dem Ausgang "völlig einverstanden", da es besser sei, einen Deal mit schlechten Renditen zu vermeiden. Er lobte, dass Pfizer auf seine öffentliche Aufforderung reagiert und das Angebot erhöht habe. Das Gebot von Novo Nordisk war aufgrund seiner Marktstellung juristisch angreifbarer, was Pfizer in einer Klage geltend machte.

Risiko für die neue Pipeline
Metseras Medikamentenkandidaten, darunter ein sogenanntes Amylin-Analogon, gelten als vielversprechend, da sie möglicherweise weniger Nebenwirkungen verursachen als die aktuellen GLP-1-Blockbuster (Wegovy, Zepbound). Experten sehen diese neue Klasse als potenziellen "Hauptpfeiler" der künftigen Adipositas-Behandlung. Trotz des Sieges warnen Analysten, dass die Aktie von Metsera nach der Übernahme fiel, da einige Investoren skeptisch sind, ob die frühen Medikamente die hohen Erwartungen erfüllen können. 

Stimmung in der Community
Die Börsennnews-Community sieht die Übernahme von Metsera als möglichen Wendepunkt, da die Pfizer-Aktie seit Monaten stagniert. Gleichzeitig wird Skepsis geäußert, ob der hohe Kaufpreis für ein junges Startup gerechtfertigt ist und ob die US-Regulierung unter Trump die Gewinnmargen im Adipositas-Markt beeinflussen wird. Es besteht das Risiko, dass der erhoffte Aufschwung ausbleibt, falls die Medikamente die späten klinischen Phasen nicht erfolgreich durchlaufen.

