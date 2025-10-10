Pharmaindustrie

Darum birgt der Pfizer-Deal Risiken 10.10.2025, 13:01 Uhr

Die US-Regierung hat mit dem Pharmakonzern Pfizer Inc. eine Vereinbarung zur Senkung der Medikamentenpreise erzielt, die an der Börse für Erleichterung sorgte. Im Gegenzug für die Zusage, US-Preise an das Niveau anderer Industrienationen anzugleichen, wird Pfizer für drei Jahre von drohenden Zöllen bis zu 100 Prozent befreit. Während die Regierung dies als politischen Sieg feiert, sehen Beobachter erhebliche Risiken in der Vorgehensweise und bezweifeln den Nutzen für den Großteil der Patienten.
Ad-hoc-Deals schaffen Unsicherheit
Das Abkommen, das als "Most-Favored-Nation-Pricing" bezeichnet wird und für das staatliche Programm Medicaid sowie für neue Produkte gilt, bleibt in seinen Details vertraulich. Beobachter kritisieren, dass dieses ad-hoc-Vorgehen ohne Transparenz einen schlechten Präzedenzfall schafft und Korruption begünstigen könnte. Zudem erhöht es die Unsicherheit für kleinere Pharmaunternehmen, die nicht direkt mit dem Weißen Haus verhandeln und so von Zöllen betroffen sein könnten.

Geringer Nutzen für die Patienten
Es ist unklar, wie stark die Patienten letztendlich profitieren. Pfizer-Produkte machen nur einen kleinen Teil der Medicaid-Ausgaben aus. Zudem erhält das Programm bereits jetzt erhebliche Rabatte. Experten betonen, dass eine weitaus größere Wirkung erzielt werden könnte, wenn das Preismodell auf Medicare (das Programm für Senioren) und den Arbeitgebermarkt ausgeweitet würde. Dort sind die Ausgaben um ein Vielfaches höher.

Die Gratwanderung der Preisgestaltung
Das Weiße Haus will die historisch unfaire Situation beenden, in der amerikanische Steuerzahler die pharmazeutische Innovation für die ganze Welt subventionieren. Die Forderung der Regierung an die Pharmakonzerne, im Gegenzug für US-Rabatte höhere Preise in Europa zu verlangen, soll hier für ein besseres Gleichgewicht sorgen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, einen fairen Mittelweg zu finden, der sowohl die Preise senkt als auch zukünftige medizinische Fortschritte ermöglicht.

Aktienmarkt feiert die Planungssicherheit
Trotz der Unklarheit über den tatsächlichen Patientennutzen reagierte der Markt euphorisch. Die Pfizer-Aktie gewann über 5 Prozent, und der gesamte Pharmasektor erlebte eine Rallye. Die Anleger feierten primär die Tatsache, dass die drohenden massiven Strafzölle schmerzlos abgewendet werden konnten, was der Branche die dringend benötigte Planungs- und Investitionssicherheit zurückgibt.

