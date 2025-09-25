Anzeige
+++>>> Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas? <<<+++
Pharmariese Eli Lilly setzt auf Indien

Aktie bleibt stark 25.09.2025, 11:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pharmariese Eli Lilly setzt auf Indien: Aktie bleibt stark
© Symbolbild von Julia Koblitz auf Unsplash
Die Aktie von Eli Lilly notiert derzeit bei 632 EUR und gehört damit weiterhin zu den Schwergewichten im globalen Pharmasektor. Getragen wird die hohe Bewertung von starken Umsätzen im Bereich Adipositas- und Diabetes-Medikamente, massiven Investitionen in Produktionskapazitäten sowie der geografischen Expansion in wachstumsstarke Märkte wie Indien.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Eli Lilly 628,80 EUR -0,44 % Lang & Schwarz

Medikamentenpipeline als Wachstumstreiber

Eli Lillys Erfolg basiert derzeit maßgeblich auf dem GLP-1-Medikament Mounjaro sowie dem Abnehmpräparat Zepbound, die weltweit enorme Nachfrage verzeichnen. Beide Mittel generieren zusammen bereits einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden USD – Tendenz steigend. Analysten erwarten, dass die Umsätze aus diesem Segment bis 2030 auf 40 bis 50 Milliarden USD anwachsen könnten, sollte die Zulassung für weitere Indikationen wie Schlafapnoe oder Herzinsuffizienz erfolgen.

Ein weiterer Fokus liegt auf einer neuen oralen Abnehmpille, die derzeit in Indien getestet wird. Erste Ergebnisse zeigen eine vergleichbare Wirksamkeit bei einfacherer Einnahme. Mit der geplanten Einführung in Indien erschließt Lilly nicht nur einen stark wachsenden Markt, sondern auch eine Patientengruppe, die bislang schwer erreichbar war.

Milliardeninvestitionen in den Standort USA

Parallel dazu verstärkt das Unternehmen seine Produktionskapazitäten. Lilly investiert 6,5 Milliarden USD in eine neue Anlage in Houston, Texas. Das Werk soll ab 2028 in vollem Umfang Medikamente für Diabetes und Adipositas herstellen und mehrere Tausend Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt steigt das Investitionsvolumen in die US-Fertigung damit auf über 15 Milliarden USD in den vergangenen drei Jahren. Ziel ist es, Lieferengpässe zu reduzieren und die wachsende globale Nachfrage besser bedienen zu können.

Marktperformance und Bewertung

Mit einem Kurs von 632 EUR hat Eli Lilly in den letzten zwölf Monaten knapp 45 % zugelegt. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei über 550 Milliarden USD, womit der Konzern zu den wertvollsten Pharmaunternehmen weltweit gehört. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bewegt sich bei rund 75 – hoch, aber im Kontext des dynamischen Wachstums der GLP-1-Kategorie von Investoren als gerechtfertigt angesehen.

Risiken und Herausforderungen

Trotz der glänzenden Perspektiven bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Die Konkurrenz – allen voran Novo Nordisk – drängt mit eigenen Wirkstoffen in denselben Markt. Zudem drohen regulatorische Eingriffe, insbesondere in den USA, wo die hohen Medikamentenpreise politisch zunehmend in die Kritik geraten. Auch die Abhängigkeit von nur wenigen Blockbuster-Medikamenten birgt Risiken.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht geteilte Stimmung. Viele Nutzer feiern die Aktie als „Langfrist-Depotwert ohne Alternative“ und sehen den Kurs mittelfristig Richtung 700 EUR steigen. Andere warnen vor Überbewertung: „Die GLP-1-Blase könnte platzen, wenn neue Daten enttäuschen.“ Besonders die geplante Expansion nach Indien wird kontrovers diskutiert – zwischen Euphorie über neue Märkte und Skepsis angesichts regulatorischer Hürden.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU39K8
Ask: 3,11
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GV5Q80
Ask: 9,16
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU39K8 GV5Q80. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax vor wichtigen US-Daten: Münchener Rück im Rückwärtsgang. Wie…

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI: Sind das jetzt Kaufkurse?

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht der Kurswahnsinn in die nächste Runde? Oracle – Aktie macht…

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Qualcomm: Investoren feiern Chip-Vorsprung

11:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia wächst weiter: Doch Anleger fürchten Blase

10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron wächst über Erwartungen: KI-Nachfrage hebt Prognosen

Gestern 20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing bei 183 €: Unionseinigung stärkt Aktie, Lieferfrust bremst…

Gestern 20:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis: Werkstillstand trifft Aktie, Zukunft bleibt offen

Gestern 19:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer