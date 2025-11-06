Plug Power-Aktie

Gelingt der Durchbruch am Scheideweg? 06.11.2025, 16:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Wasserstoff
© Foto von Possessed Photography auf Unsplash
Nach einem deutlichen Kursrückgang steht der Wasserstoffkonzern Plug Power an einem spannenden Wendepunkt. Die Aktie hat eine technisch wichtige Unterstützung erreicht, was für Anleger, die an den langfristigen Erfolg der Wasserstofftechnologie glauben, eine attraktive Einstiegschance darstellen könnte. Die Quartalszahlen am 11. November sind nun der wichtigste Test, ob das Unternehmen seinen Weg aus der Verlustzone erfolgreich fortsetzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 2,139 EUR -7,02 % Lang & Schwarz

Marktschwäche als Kauf-Gelegenheit
Die vergangenen Handelstage waren von Verkäufen geprägt, doch genau diese Kursschwäche könnte sich als Chance entpuppen. Die Aktie stabilisiert sich derzeit auf dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts, der in der Charttechnik als solide Basis für die nächste Aufwärtsbewegung gilt. Viele Marktteilnehmer haben aus Nervosität vor den anstehenden Zahlen Gewinne mitgenommen, was nun Raum für mutige, antizyklische Investoren schafft.

Aktienanalyse

Das große Bild bleibt positiv
Trotz der jüngsten Konsolidierung bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. Der Kurs notiert weiterhin über der 200-Tage-Linie, was die Stärke der Aktie seit Jahresbeginn belegt. Die Erholung auf den 50-Tage-Durchschnitt wird von Charttechnikern als gesunde Verschnaufpause gewertet. Die Bullen haben das Heft noch in der Hand, und ein Ausbruch über die nächste Widerstandsmarke würde starkes neues Momentum generieren.

Führungswechsel und globale Ambitionen
Zusätzlich zur technischen Stützung sprechen operative Entwicklungen für die Aktie. Plug Power treibt seine globale Expansion mit Projekten zur Produktion von grünem Wasserstoff voran, wie etwa in Usbekistan. Der geplante CEO-Wechsel im März 2026 wird als Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens gewertet. Der neue Chef pflegt enge Kontakte zu Großkunden, was die Hoffnungen auf künftige Aufträge und eine schnellere Erreichung der Profitabilität nährt.

Die Herausforderung der Profitabilität
Die Quartalszahlen am 11. November sind entscheidend. Das Unternehmen muss zeigen, dass es die Verluste weiter reduzieren kann, um die ambitionierten Ziele – operative Gewinnabilität bis 2027 – zu erreichen. Analysten sind gespalten: Während einige das Papier weiterhin optimistisch sehen, warnen andere vor den hohen Risiken. Die aktuelle Schwächephase bietet sich daher als interessante, wenn auch risikoreiche Chance an.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU66Y0
Ask: 0,49
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU66Y0. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nvidias KI-Dilemma: Der Preis der Dominanz

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer verliert, Novo riskiert: Milliardenpoker läuft

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax im Ringen um die 24.000 Punkte-Marke: Commerzbank mit Zahlen. …

11:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Arm Holdings überrascht positiv: Starke Zahlen machen der Aktie …

11:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Von Datenmacht zu Marktangst: Palantirs Wendepunkt

11:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amgen nach Zahlen: Aktie geht steil. Die nächsten Kursziele

10:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analystenblick auf UBS sorgt für neue Impulse an den Märkten: UBS …

Gestern 21:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor Quartalszahlen, DHL Group erwartet Ergebnis für Q3 …

Gestern 19:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer