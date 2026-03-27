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Plug Power

Klage bringt Milliarden-Deal ins Wanken 27.03.2026, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Plug Power
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Eine Sammelklage wirft Plug Power vor, Investoren mit Aussagen zu staatlichen Fördermitteln und dem Ausbau der Wasserstoffproduktion in die Irre geführt zu haben. Auslöser war ein Kurssturz von 17 Prozent im November 2025, der als zentraler Schadenpunkt gilt. Trotz operativer Fortschritte und gesicherter Liquidität sorgt die juristische Unsicherheit für wachsenden Druck auf die Investmentstory.
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Sammelklage stellt zentrale Aussagen infrage

Während Plug Power operativ Fortschritte meldet, rückt eine juristische Auseinandersetzung zunehmend in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im Verfahren Ortolani v. Plug Power Inc. vor dem U.S. District Court for the Northern District of New York steht der Vorwurf im Raum, das Unternehmen habe Anleger zwischen dem 17. Januar 2025 und dem 13. November 2025 mit irreführenden Aussagen beeinflusst. Konkret geht es um die Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Darlehens in Höhe von 1,66 Milliarden Dollar vom U.S. Department of Energy sowie um den Ausbau von Wasserstoffproduktionsanlagen.

Die Klageschrift verweist dabei insbesondere auf den 14. November 2025: An diesem Tag verlor die Aktie innerhalb eines Handelstages 17 Prozent an Wert. Dieses Ereignis gilt als zentraler Bezugspunkt für die behaupteten Schäden der Anleger. Bis zum 3. April 2026 haben betroffene Investoren nun die Möglichkeit, sich als Hauptkläger zu positionieren.

Operative Fortschritte treffen auf rechtliche Unsicherheit

Parallel zu den juristischen Entwicklungen hat Plug Power zuletzt eine operative Stabilisierung signalisiert. Der Umsatz im Gesamtjahr 2025 stieg um 12,9 Prozent auf rund 710 Millionen Dollar. Besonders bemerkenswert fiel das vierte Quartal aus: Mit einem Bruttogewinn von 5,5 Millionen Dollar gelang erstmals seit Jahren der Sprung in die Gewinnzone auf dieser Ebene — nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Bruttoverlust von 233 Millionen Dollar angefallen war.

Diese Fortschritte sind für die Investmentstory von zentraler Bedeutung, da Plug Power stark auf Vertrauen in seine Wachstumsstrategie angewiesen ist. Genau hier setzt jedoch die Klage an: Die Vorwürfe betreffen zentrale Elemente der Unternehmenskommunikation, insbesondere staatliche Fördermittel und den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur — beides tragende Säulen der zukünftigen Entwicklung.

Liquidität gesichert, Ziele bleiben ambitioniert

Finanziell konnte das Unternehmen zuletzt für Entlastung sorgen. Eine abgeschlossene Schuldenrestrukturierung verschafft Plug Power nach Analysteneinschätzungen Zugang zu 368,5 Millionen Dollar an frei verfügbarer Liquidität. Diese Mittel sollen ausreichen, um den Geschäftsbetrieb bis 2026 ohne weitere Kapitalmaßnahmen sicherzustellen. Gleichzeitig hält das Management an seinen langfristigen Zielen fest: Ein positives EBITDAS soll bis Ende 2026 erreicht werden, ein positives operatives Ergebnis bis Ende 2027 und die vollständige Profitabilität bis Ende 2028.

Die kommenden Tage dürften jedoch zunächst von der juristischen Entwicklung geprägt sein. Entscheidend wird sein, wie viele Anleger sich der Klage anschließen und wer bis zum 3. April die Rolle des Hauptklägers übernimmt — ein Faktor, der den weiteren Verlauf des Verfahrens maßgeblich beeinflussen dürfte.

Bn-Redaktion/aw
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