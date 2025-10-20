Seismische Klarheit:
Plug Power

20.10.2025, 10:56 Uhr

Wasserstofftanks
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Plug Power erhält institutionellen Rückenwind: BlackRock erhöht seinen Anteil massiv und sendet ein starkes Vertrauenssignal. Parallel hebt TD Cowen das Kursziel um 50 Prozent an und sieht wachsendes Potenzial in der Elektrolysetechnologie. Trotz anhaltender Verluste zeigt sich eine Verbesserung der Margen – die nächsten Quartalszahlen könnten zur entscheidenden Bewährungsprobe werden.
Institutionelle Rückendeckung: BlackRock setzt ein starkes Signal

Während große Teile der Wasserstoffbranche weiter um Relevanz und Rentabilität ringen, sorgt Plug Power mit einem überraschenden Rückenwind für Gesprächsstoff. Ausgerechnet BlackRock – einer der mächtigsten Vermögensverwalter der Welt – erhöht seinen Anteil am Wasserstoffpionier deutlich. Laut einer aktuellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hält BlackRock nun 98 Millionen Aktien von Plug Power, was einem Anteil von 8,3 Prozent entspricht. Diese massive Aufstockung wertet der Markt als klares Vertrauensvotum in die Zukunft des Unternehmens – und könnte für neue Dynamik sorgen.

Optimismus aus der Analystenwelt: TD Cowen hebt Kursziel kräftig an

Parallel zur Bewegung bei den Großinvestoren sorgte auch eine Analystenstimme für neues Interesse an der Aktie: Jeffrey Osborne von der Investmentbank TD Cowen hob sein Kursziel für Plug Power um satte 50 Prozent an – von 3,00 auf 4,50 US-Dollar. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Grundlage dieser Neubewertung sind Gespräche mit dem Management, das laut Osborne deutlich mehr Disziplin bei Kosten und Effizienz erkennen lässt. Besonders im Bereich der Elektrolyse sieht der Analyst kurzfristig erhebliches Wachstumspotenzial. Skaleneffekte und ein stärkerer Fokus auf Profitabilität könnten laut Cowen nun erste Früchte tragen.

Zwischen Hoffnung und Zahlen: Der lange Weg zur schwarzen Null

Trotz aller positiven Signale bleibt die finanzielle Lage angespannt. Zwar gelang im zweiten Quartal 2025 eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge – von minus 92 auf minus 31 Prozent – doch unterm Strich steht weiterhin ein hoher Verlust: Plug Power verbuchte einen Fehlbetrag von 227 Millionen US-Dollar bei einem Quartalsumsatz von 174 Millionen US-Dollar. Das Management hat sich ein klares Ziel gesetzt: Spätestens im vierten Quartal 2025 soll die Bruttomarge in den positiven Bereich drehen.

Bis dahin bleibt die Frage offen, ob der aktuelle Rückenwind ausreicht, um das Unternehmen tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Dass sich sowohl Analysten als auch institutionelle Investoren wie BlackRock nun aber klar positionieren, dürfte nicht nur die Stimmung, sondern möglicherweise auch den Kurs entscheidend beeinflussen. Die anstehenden Quartalszahlen im November könnten dabei zur endgültigen Bewährungsprobe für die neue Strategie werden.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0)
