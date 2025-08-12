Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Plug Power nach Zahlen

Ist das endlich der Turnaround? 12.08.2025

Plug Power nach Zahlen: Ist das endlich der Turnaround?
© Plug Power Inc. / Plug electrolyzer system
Plug Power steht wohl wie keine zweite Aktie für den Hype und den anschließenden Niedergang des Wasserstoffsektors. Die Zahlenveröffentlichungen der letzten Quartale sorgten nur selten für frische Kaufstimmung. Stattdessen dominierte oftmals Tristesse diese Veranstaltungen. Enttäuschende Umsätze und ausufernde Verluste kennzeichneten nicht selten die Zahlen. Insofern erwartete der Markt angespannt die Zahlen für das 2. Quartal 2025.
Plug Power legte ein ambivalentes Zahlenwerk vor, das neben einigen Lichtblicken auch bekannte Schatten offenbarte. Das Gelbe vom Ei waren die Daten sicherlich nicht, dennoch wurden sie vergleichsweise wohlwollend vom Markt aufgenommen. Offenbar hatte man hier Schlimmeres erwartet. Bereits jetzt von einem gelungenen Turnaround zu sprechen, wäre noch verfrüht. 

Plug Power nach Zahlen

Schauen wir uns die Zahlen der US-Amerikaner einmal im Detail an. Plug Power gelang es, den Umsatz im 2. Quartal 2025 auf 173,970 Mio. US-Dollar zu steigern, nach 143,350 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Das Umsatzplus in Höhe von 21 Prozent wusste dabei durchaus zu gefallen. Vor allem das Geschäft mit Elektrolyseuren brummte im Juni-Quartal. Der Umsatz aus deren Verkäufen verdreifachte sich auf etwa 45 Mio. US-Dollar im Juni-Quartal 2025. Die Ergebnisseite sah einmal mehr bescheiden aus, um es einmal wohlwollend zu beschreiben. 

Plug Power Aktienchchart

Zwar gelang es Plug Power, die Verluste im Jahresvergleich zu reduzieren, doch der ausgewiesene Verlust in Höhe von -228,727 Mio. US-Dollar (EPS -0,20 US-Dollar) ist natürlich noch immer eine Hausnummer. Im 2. Quartal 2024 wies Plug Power einen Verlust in Höhe von -262,333 Mio. US-Dollar (EPS -0,36 US-Dollar) aus.

Aktie im Chartcheck   

Die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffkonzerns Plug Power (WKN: A1JA81 | ISIN: US72919P2020 | Ticker-Symbol: PLUN) bastelt aus charttechnischer Sicht bereits seit geraumer Zeit an einer unteren Trendwende. Das Ganze vollzog sich größtenteils im Korsett einer Untertassenformation (orange dargestellt). 

Der erste Versuch, die untere Trendwende zu forcieren, scheiterte jedoch unlängst am hartnäckigen Widerstandbereich um 2,0 US-Dollar. Über diesen hätte Plug Power gemusst. Der zwischenzeitlich zu beobachtende Rücksetzer unter die 1,5 US-Dollar war ein Rückschlag. Die nächsten Tage werden entscheidend. Gelingt es Plug Power noch einmal, Kräfte zu mobilisieren und in Richtung 2,0 US-Dollar vorzustoßen oder kommt es zum Bruch der 1,5 US-Dollar. Ein solcher würde Plug Power aus charttechnischer Sich weit zurückwerfen.

Bn-Redaktion/mt

