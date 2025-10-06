Anzeige
Plug Power überzeugt mit Mega-Projekt

Kursziel verdoppelt 06.10.2025, 13:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wasserstofftank
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Plug Power erlebt einen fulminanten Kurssprung von über 30 Prozent, nachdem H.C. Wainwright das Kursziel auf 7 US-Dollar angehoben hat. Die Analysten begründen ihre optimistische Einschätzung mit wachsender Nachfrage nach grünem Wasserstoff und deutlichen operativen Fortschritten des Unternehmens. Zusätzlich befeuert ein massiver Short Squeeze den Kurs, was die Aktie erneut ins Rampenlicht der Anleger rückt.
Plug Power 3,66 EUR +12,79 % L&S Exchange

Kursziel verdoppelt – Analysten sorgen für Kaufrausch

Ein spektakulärer Handelstag für Plug Power: Die Aktie des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten ist am Freitag um über 30 Prozent gestiegen – ein Kursfeuerwerk, das nicht allein auf kurzfristige Spekulation zurückzuführen ist. Den Auslöser für die Rally lieferte die Investmentbank H.C. Wainwright, die ihr Kursziel für das Papier drastisch angehoben hat: Statt wie bisher 3 US-Dollar sehen die Analysten nun ein Potenzial von 7 US-Dollar – mehr als doppelt so viel. Die Kaufempfehlung („Buy“) wurde beibehalten.

Begründet wird die Neubewertung mit einem strukturellen Rückenwind für grünen Wasserstoff. Angesichts steigender Strompreise werde die Technologie wirtschaftlich attraktiver – eine Entwicklung, die Plug Power als etablierten Anbieter von Elektrolyseuren und Wasserstofflösungen in eine vorteilhafte Position bringt.

Operative Fortschritte geben der Vision Substanz

Der neue Optimismus kommt nicht aus dem luftleeren Raum: In den vergangenen Wochen konnte Plug Power mit einer Reihe operativer Meilensteine überzeugen. Besonders im Fokus steht ein Großprojekt in Portugal. Dort hat das Unternehmen eine 10-Megawatt-Elektrolyseur-Anlage an die Galp-Raffinerie in Sines geliefert – ein bedeutender Schritt in Richtung eines der größten Wasserstoffprojekte Europas.

Auch in den USA setzt Plug Power Akzente: Die Wasserstoff-Produktionsanlage in Georgia erzielte im August 2025 einen neuen Ausstoßrekord. Diese operative Skalierung wird vom Markt als Zeichen für wachsendes Vertrauen in die technische Umsetzung und Lieferfähigkeit gewertet. Zusätzlich hat das Unternehmen durch ein angepasstes Aktienverkaufsprogramm neue finanzielle Spielräume eröffnet – bis zu eine Milliarde US-Dollar könnten durch Neuemissionen eingesammelt werden.

Short Squeeze entfacht zusätzliche Dynamik

Neben den positiven Fundamentaldaten sorgt ein weiterer Faktor für Kursfantasie: Über 30 Prozent der frei handelbaren Plug-Power-Aktien sind derzeit leerverkauft. Bei einem derart hohen Short-Interesse kann ein plötzlicher Kursanstieg zu einem sogenannten Short Squeeze führen – genau das scheint aktuell zu passieren. Investoren, die auf fallende Kurse gesetzt haben, müssen ihre Positionen durch Aktienrückkäufe absichern, was die Nachfrage nach dem Papier weiter anheizt.

Die Kombination aus optimistischer Analystenbewertung, operativer Fortschrittsdynamik und einem brisanten Marktsentiment hat Plug Power in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses katapultiert. Die aktuelle Entwicklung zeigt: Die Aktie ist zurück auf dem Radar – und das mit voller Wucht.

Bn-Redaktion/aw
