PUMA revolutioniert Lagerlogistik

Das steckt hinter GaliLEA 20.11.2025, 14:37 Uhr

Puma Logo
© Symbolbild von Agata Samulska auf Unsplash
PUMA hat in Zusammenarbeit mit Logistics Reply den KI-Assistenten GaliLEA in vier Distributionszentren eingeführt, um Lagerprozesse effizienter und autonomer zu gestalten. Das System ermöglicht sprachgesteuerte Interaktionen, liefert Echtzeitlösungen und entlastet den menschlichen Support erheblich. Damit setzt PUMA seine digitale Transformation konsequent um und etabliert KI als festen Bestandteil der globalen Supply Chain.
PUMA 15,71 EUR -0,36 %

Lagerprozesse neu gedacht – PUMA führt KI in vier Zentren ein

PUMA treibt seine digitale Transformation konsequent voran – mit Künstlicher Intelligenz als Schlüsselfaktor. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach hat seine Partnerschaft mit dem Technologieanbieter Logistics Reply intensiviert und den KI-Assistenten GaliLEA in vier Distributionszentren eingeführt. Ziel ist es, die Logistikprozesse spürbar zu beschleunigen, die Abhängigkeit vom menschlichen Support zu reduzieren und den operativen Alltag zu vereinfachen.

Bereits zwischen 2022 und 2024 wurde das LEA Reply Warehouse Management System in Österreich, Südafrika und Indien ausgerollt. Damit legte PUMA eine stabile digitale Infrastruktur in den Regionen EMEA und APAC. Mit GaliLEA folgt nun der nächste Technologiesprung – direkt in der täglichen Anwendung.

KI wie ein Kollege: Sprachsteuerung und autonome Unterstützung

GaliLEA basiert auf einem modularen Multi-Agenten-System mit generativer KI. Der Clou: Das System versteht natürliche Sprache – schriftlich oder gesprochen. Lagerleiter und Logistikmitarbeiter können dem digitalen Assistenten Fragen stellen oder Probleme schildern, als sprächen sie mit einem Kollegen.

Hinter den Kulissen arbeiten spezialisierte KI-Agenten, die auf frühere Supportfälle zugreifen, Lösungsvorschläge in Echtzeit liefern und bei Bedarf vorbefüllte Supportanfragen erstellen. Darüber hinaus lassen sich personalisierte Dashboards, Versandstatusabfragen und analytische Einblicke per Text- oder Sprachbefehl abrufen – ohne Umweg über IT oder Helpdesk.

Spürbarer Wandel im operativen Alltag

Der Einsatz der KI zeigt bereits messbare Auswirkungen: PUMA-Mitarbeiter arbeiten autonomer, Prozesse laufen schneller, und Entscheidungen können dank Echtzeitdaten fundierter getroffen werden. Die Interaktion mit dem System wurde radikal vereinfacht, Lagerprozesse effizienter gestaltet.

Thomas Liske, Vice President Logistics bei PUMA, hebt die Vorteile hervor: Mehrsprachige Schulungen, intuitive Abfragen und sofortige Dashboard-Erstellung beschleunigen Abläufe sichtbar. Auch Enrico Nebuloni von Reply spricht von einem Paradigmenwechsel in der Lieferkette: Autonome, KI-gesteuerte Agenten seien in der Lage, selbstständig Informationen zu beschaffen, Kontext zu interpretieren und daraus Handlungen abzuleiten.

PUMA setzt Zeichen: Digitalisierung statt Diskussion

Die Implementierung von GaliLEA ist Teil eines größeren Plans: PUMA will seine globale Supply Chain robuster, anpassungsfähiger und intelligenter machen. Mit einem Vertriebsnetz in über 120 Ländern und rund 20.000 Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen auf skalierbare Systeme, die Menschen, Maschinen und Daten effektiv vernetzen.

Logistics Reply, seit über 20 Jahren auf Supply-Chain-Prozesse spezialisiert, liefert dabei die technologischen Grundlagen – mit einem Fokus auf KI, IoT und Robotik. Während andere Marktteilnehmer noch Strategien entwerfen, setzt PUMA diese längst in die Praxis um. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob sich diese Technologien durchsetzen – sondern wie schnell sie den operativen Gewinn beeinflussen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
