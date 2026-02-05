Starkes Signal:
Saga Metals hat genau das geliefert, wonach der Markt am meisten verlangt: Sicherheit
Anzeige
Qualcomm enttäuscht

Zahlen schocken Anleger – Aktie mit dramatischen Kursverlusten 05.02.2026, 11:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Qualcomm enttäuscht: Zahlen schocken Anleger – Aktie mit dramatischen Kursverlusten
© Qualcomm Technologies, Inc.
Im Hinblick auf die Zahlenveröffentlichung von Qualcomm war der Optimismus ohnehin nicht sonderlich stark ausgeprägt. Die knackigen Kursverluste der letzten Tage deuten zumindest darauf hin. Und dennoch sorgte das Zahlenwerk selbst noch einmal für eine herbe Enttäuschung. Die Quittung des Marktes folgte auf dem Fuß. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für die Aktie kräftig nach unten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Qualcomm 111,24 EUR -2,72 % Baader Bank

Qualcomm enttäuscht den Markt – Aktie mit dramatischen Kursverlusten

Qualcomm veröffentlichte am gestrigen Mittwoch (04. Februar) die Ergebnisse für das 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 28. Dezember 2025) des Fiskaljahres 2026. Schauen wir uns einmal die Daten an, die für so viel Aufregung gesorgt haben.

Qualcomm gab den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 12,252 Mrd. US-Dollar an. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal konnte der Umsatz damit um 5 Prozent gesteigert werden. Damit verzeichnete der Chipkonzern eine deutliche Verlangsamung des Umsatzwachstums. Zum Vergleich: Von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 belief sich das Umsatzwachstum noch auf 10 Prozent.

Die Enttäuschung setzte sich auf der Ergebnisseite fort. Qualcomm gab für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 3,004 Mrd. US-Dollar an (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 2,78 US-Dollar), nach 3,180 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 2,83 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal; ein Minus von 6 Prozent. Qualcomm veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 3,781 Mrd. US-Dollar (EPS 3,50 US-Dollar), nach 3,830 Mrd. US-Dollar (EPS 3,41 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch in diesem Punkt konnte Qualcomm nicht überzeugen.

Qualcomm Aktienchart

Enttäuschender Ausblick auf das 2. Quartal

Qualcomm prognostiziert für das laufende 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 10,2 Mrd. US-Dollar bis 11,0 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird zwischen 1,69 US-Dollar und 1,89 US-Dollar erwartet, das EPS (non-GAAP) zwischen 2,45 US-Dollar und 2,65 US-Dollar. 

Qualcomm-Aktie nach Zahlen unter Druck

Anfang Januar nahm die Qualcomm-Aktie (WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker-Symbol: QCI) noch einmal den massiven Widerstandsbereich um 185 US-Dollar in Angriff. Der Ausbruchsversuch scheiterte. Gewinnmitnahmen setzten ein. Zuletzt stand der außerordentlich wichtige Unterstützungsbereich 150 US-Dollar / 144 US-Dollar im Fokus. Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt vermuten, dass dieser Supportbereich nicht halten wird. Sollte es zum Bruch kommen, könnte noch einmal das markante April-Tief 2025 bei unter 120 US-Dollar aktuell werden. Kurzum. Für die Aktie muss es aktuell um Schadensbegrenzung gehen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ6NXR
Ask: 2,50
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ6NXR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
5 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
6 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
7 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Diagnostik bremst – Stabilität bei der Marge überrascht den …

12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Arm Holdings mit Zahlen: Aktie unter Druck. Die nächsten Kursziele…

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stärkeres Weihnachtsgeschäft überrascht den Markt: Sony hebt …

11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Die nächsten Tage werden entscheidend: Allianz – Aktie …

9:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Politik treibt Stahlwerte: Warum Salzgitter plötzlich zu den …

Gestern 19:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Zahlen unter Druck: Schwacher Ausblick belastet AMD-Aktie

Gestern 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ex Google: Alphabet vor Zahlen-Show: Diese Entwicklungen könnten …

Gestern 17:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krypto-Alarm: Kommt die nächste Bitcoin-Abwärtswelle?

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer