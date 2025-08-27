Über 89 % Kurspotenzial:
Quartalszahlen

Quartalszahlen

Hält Nvidia, was es verspricht? 27.08.2025, 20:22 Uhr

Quartalszahlen: Hält Nvidia, was es verspricht?
© Bild von Fritzchens Fritz auf Flickr
Die Aktie von Nvidia notiert derzeit bei 156,53 EUR. Anleger blicken gespannt auf die aktuellen Quartalszahlen, die nicht nur für Nvidia selbst, sondern für den gesamten Technologie- und KI-Sektor richtungsweisend sein könnten. Zwischen überragenden Wachstumszahlen, geopolitischen Risiken und extrem hohen Erwartungen stellt sich die Frage: Bleibt Nvidia der unangefochtene Marktführer im KI-Zeitalter?
Rekordzahlen erwartet

Für das zweite Quartal 2025 rechneten Analysten für Nvidia im Vorfeld mit einem Umsatz von rund 30 Milliarden USD, was einer Steigerung von über 110 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie sollte bei rund 2,90 USD liegen, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Haupttreiber bleibt das Geschäft mit KI-Grafikprozessoren (GPUs), die in Rechenzentren und bei Cloud-Anbietern stark nachgefragt sind. Besonders die H100- und B200-Chips gelten als Branchenstandard für KI-Training und Inferencing.

Kursentwicklung zwischen Euphorie und Vorsicht

Der aktuelle Kurs von 156 EUR spiegelt die Ambivalenz wider: Zwar hat Nvidia im laufenden Jahr bereits über 30 % an Wert gewonnen, doch zuletzt bremsten Gewinnmitnahmen und geopolitische Sorgen. Vor allem die US-Regulierung gegenüber China, einem Schlüsselmarkt, sorgt für Nervosität. Laut Bloomberg könnte ein verschärfter Exportstopp für High-End-GPUs die Umsätze im Reich der Mitte um bis zu 20 % schmälern.

Abhängigkeit vom KI-Hype

Während Nvidia im Gaming-Bereich und im Automotive-Segment solide wächst, stammt inzwischen über 70 % des Umsatzes aus dem Data-Center-Geschäft. Diese starke Abhängigkeit vom KI-Hype ist Chance und Risiko zugleich: Bricht die Nachfrage kurzfristig ein oder werden Investitionen seitens großer Cloud-Player wie Microsoft, Google oder Amazon reduziert, könnte der Kurs schnell unter Druck geraten.

Bewertung auf Rekordniveau

Mit einer Marktkapitalisierung von über 3,5 Billionen USD zählt Nvidia zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei über 60, was im historischen Vergleich sehr ambitioniert ist. Befürworter argumentieren, dass Nvidia mit seiner dominanten Marktstellung und seiner technologischen Führungsposition diese Bewertung rechtfertigt. Kritiker hingegen sehen Parallelen zu überhitzten Tech-Phasen wie der Dotcom-Blase.

Ausblick bleibt stark

Trotz aller Risiken bleibt die langfristige Perspektive vielversprechend. Goldman Sachs hob zuletzt das Kursziel für Nvidia an und erwartet bis 2026 ein Umsatzwachstum auf über 150 Milliarden USD jährlich. Neue Produkte wie die kommende GPU-Generation „C200“ sowie der Einstieg in den Bereich spezialisierter KI-Beschleuniger könnten zusätzliche Wachstumsfelder eröffnen.

Community-Stimmung

Im Forum diskutieren Anleger hitzig. Viele feiern Nvidia als „Rückgrat der KI-Revolution“ und erwarten, dass die Aktie mittelfristig die Marke von 200 EUR überschreiten könnte. Andere warnen jedoch vor den hohen Erwartungen und sehen den Kurs von 156 EUR als „brandgefährlich überbewertet“. Mehrere Nutzer verweisen zudem auf die geopolitischen Risiken durch den US-China-Konflikt. Der Tenor: Begeisterung für die Technologie trifft auf Skepsis gegenüber der Bewertung – ein klassischer Fall von Hype versus Realität.

Bn-Redaktion/pl
