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Redcare-Aktie bricht ein

Verpufft der gestrige Milliarden-Umsatzschub bereits wieder? 09.04.2026, 12:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Pharmaindustrie
© Foto von Roberto Sorin auf Unsplash
Anleger der Online-Apotheke Redcare Pharmacy erleben heute einen deutlichen Dämpfer. Nachdem das Papier am Vortag noch mit einem Kurssprung von über 10 % glänzte, rutschen die Anteile nun wieder deutlich ins Minus. Mit einem Abschlag von rund 3,8 % gehört der Wert zu den schwächsten Titeln im Marktumfeld. Damit setzt sich die volatile Phase der letzten Monate fort, in der die Aktie bereits einen erheblichen Teil ihres Börsenwertes eingebüßt hat.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Redcare Pharmacy 38,98 EUR -1,17 % Tradegate

Starke Geschäftszahlen können Abwärtstrend nicht stoppen
Die heute negativen Vorzeichen überraschen umso mehr, da das Unternehmen erst gestern mit positiven Nachrichten aufhorchen ließ. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um mehr als 18 % auf rund 848 Millionen Euro. Besonders die Marke „Shop Apotheke“ zeigte sich dabei wachstumsstark. Dennoch scheinen Marktteilnehmer die gestrigen Gewinne nun für Verkäufe zu nutzen. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust für Aktionäre bereits auf fast 40 %, was die tiefe Verunsicherung am Markt widerspiegelt.

Aktienanalyse

Analysten halten trotz Kurssturz an Prognosen fest
Interessanterweise bleibt die Stimmung unter den Experten trotz des aktuellen Rücksetzers positiv. Analysten der Deutschen Bank bekräftigten erst heute ihre Kaufempfehlung und sehen langfristig ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Nach ihrer Einschätzung hat die operative Entwicklung im ersten Quartal bereits eine Wende eingeleitet, die vom Aktienkurs bisher nicht vollständig abgebildet wird. In Anlegerkreisen wird zudem verstärkt über eine mögliche Bodenbildung nach dem massiven Absturz der vergangenen Monate diskutiert.

Fazit: Vertrauen der Anleger bleibt fragil
Für Redcare Pharmacy bleibt die Situation an der Börse angespannt. Zwar konnte die Aktie auf Wochensicht ein leichtes Plus retten, doch der heutige Abgabedruck zeigt, dass das Vertrauen nach den Turbulenzen im März noch nicht wieder vollständig hergestellt ist. Ob die starken Umsatzzahlen ausreichen, um den langfristigen Abwärtstrend dauerhaft zu brechen, bleibt abzuwarten. Im Vergleich zum Gesamtmarkt zeigt sich die Aktie weiterhin deutlich schwankungsanfälliger.

Bn-Redaktion/js
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