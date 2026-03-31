Redcare Pharmacy explodiert um 11 %

Kassen-Pläne treiben Anleger in Online-Apotheken 31.03.2026, 13:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Apotheke
© Foto von Árpád Czapp auf Unsplash
Die am Vortag schwungvoll eingeleitete Erholung bei Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) hat sich am Dienstag zu einer echten Kursrallye ausgeweitet. Die Aktie des Versandhändlers legte im Tagesverlauf um beeindruckende 11,33 % zu und notiert aktuell bei 36,76 Euro. Damit knüpfen die Titel nahtlos an die Gewinne vom Montag an und setzen sich deutlich von ihrem erst kürzlich erreichten Tiefstand seit 2019 ab. Auslöser für den Kurssprung sind weitreichende Reformvorschläge für das deutsche Gesundheitssystem.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Redcare Pharmacy 37,72 EUR +13,75 % Lang & Schwarz

Expertenrat: Höhere Zuzahlungen als Wechselgrund
Hinter der plötzlichen Euphorie steckt eine Expertenkommission, die insgesamt 66 Vorschläge zur Sanierung der gesetzlichen Krankenkassen vorgelegt hat. Felix Dennl, Analyst beim Bankhaus Metzler, sieht darin einen entscheidenden Hebel für Online-Apotheken: Den Plan, die Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente spürbar anzuheben.

Diese höheren Kosten für Patienten könnten zu einer Verschiebung der Marktanteile führen. Dennl argumentiert, dass der steigende Kostendruck die Verbraucher dazu bewegen wird, stationäre Apotheken vor Ort zu meiden und stattdessen die preisgünstigeren Angebote der Versandapotheken zu nutzen. Was für die klassische Apotheke vor Ort eine Belastung darstellt, wird an der Börse als potenzieller Wachstumsmotor für digitale Geschäftsmodelle gefeiert.

DocMorris zieht im Windschatten kräftig nach
Auch der Schweizer Konkurrent DocMorris profitiert massiv von der veränderten Nachrichtenlage. Nachdem die Aktie am Vormittag noch etwas verhaltener startete, beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf deutlich und verzeichnete zuletzt ein Plus von knapp 8 %. In Zürich notiert das Papier damit wieder nahe der Marke von 5,00 Euro.

Anleger setzen darauf, dass die strukturellen Reformen in Deutschland den gesamten Sektor aus der jahrelangen Lethargie befreien könnten. Neben der Zuzahlungs-Thematik wird am Markt auch auf weitere Effizienzsteigerungen durch die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen spekuliert, was die Rentabilität der Online-Anbieter langfristig stützen dürfte.

Zusammenfassung
Der heutige Kurssprung auf über 36 Euro ist ein klares Signal, dass die Talsohle bei Redcare Pharmacy vorerst durchschritten sein könnte. Während die stationäre Konkurrenz unter dem Reformdruck steht, positionieren sich die Versandapotheken als kosteneffiziente Alternative. Ob die aktuelle Rallye jedoch die Kraft für eine dauerhafte Trendwende hat, wird sich zeigen, wenn aus den 66 Experten-Vorschlägen konkrete Gesetzesentwürfe werden.

Bn-Redaktion/js
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