Redcare Pharmacy

Online-Apotheke vor möglicher Erholung 17.09.2025, 16:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Redcare Pharmacy
© Bild von ivabalk auf Pixabay
Die Aktie von Redcare Pharmacy hat turbulente Monate hinter sich. Starker Wettbewerb und enttäuschende Ergebnisse belasteten den Kurs erheblich. Doch jetzt mehren sich die Hinweise, dass eine technische Gegenbewegung bevorstehen könnte. Anleger und Beobachter fragen sich: Startet hier bald die Trendwende?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Redcare Pharmacy 75,48 EUR +0,87 % Lang & Schwarz

Wettbewerb setzt Redcare unter Druck

Der Markt für Online-Apotheken wächst, aber auch die Konkurrenz wird stärker. Mit dem Einstieg von Handelsriesen wie dm in das E-Rezept-Geschäft sieht sich Redcare mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Diese Entwicklungen trugen zuletzt zur schlechten Kursperformance bei und drückten die Stimmung rund um die Aktie.

Vom Höhenflug in den Abwärtstrend

Noch vor wenigen Jahren galt Redcare Pharmacy als einer der großen Hoffnungsträger im europäischen Apothekenmarkt. Doch statt weiterem Aufstieg dominierte zuletzt ein Abwärtstrend, in dem die Aktie mehrfach an charttechnischen Hürden scheiterte. Die Verkäuferseite hatte über weite Strecken die Oberhand.

Erste Signale einer Stabilisierung

Aktuell gibt es jedoch Anzeichen, dass sich ein Boden bildet. Im Bereich um 75 Euro zeigen sich Käuferinteresse und eine mögliche Bodenformation. Technische Indikatoren wie RSI und MACD liefern zudem Hinweise, dass eine Wende bevorstehen könnte.

Aktienanalyse

Chancen, aber auch Hürden

Ein nachhaltiger Kursaufschwung dürfte jedoch nicht ohne Widerstände verlaufen. Zwischen 90 und 100 Euro könnten Zwischenstopps liegen, bevor ein klarer Ausbruch möglich wäre. Erst oberhalb von 120 Euro sähe die Lage wieder deutlich freundlicher aus.

Fazit: Zaghafte Hoffnung

Redcare Pharmacy bleibt ein spannendes, aber auch riskantes Investment. Während das Unternehmen langfristig noch auf dem Weg zu profitablen Ergebnissen ist, könnten kurzfristig technische Faktoren für Bewegung sorgen. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend entsteht, wird die kommende Zeit zeigen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
