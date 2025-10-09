Anzeige
Rekordhoch! Dax lässt nichts anbrennen

09.10.2025, 14:05 Uhr

Rekordhoch! Dax lässt nichts anbrennen: Bayer -  Lage bleibt prekär, aber
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Der Dax lässt im heutigen Donnerstagshandel (09. Oktober) nichts anbrennen. Der deutsche Leitindex markierte bereits im frühen Handel ein neues Rekordhoch. Bläst der Index womöglich schon zur vorgezogenen Jahresendrallye?
DAX 24.729,06 PKT +0,42 %
Bayer 28,05 EUR +2,12 %

Die US-Indizes fungieren noch immer als Zugpferd für den Dax. Im Schatten der US-Märkte baute sich auch im Dax wieder frisches Aufwärtsmomentum auf. Der Dax profitiert von der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA. Das FOMC der Fed tagt hierzu am 28. Oktober und 29. Oktober. Die aufgrund des Shutdowns der US-Bundesbehörden recht dünne Datenlage beeinträchtigt die Erwartungshaltung bislang nicht.

Für positive Impulse sorgt ebenfalls die vordergründige Beruhigung der politischen Lage in Frankreich. Hier müssen allerdings die weiteren Entwicklungen abgewartet werden. Das Lagebild kann jederzeit wieder eintrüben.

Für den Dax muss es nun aus charttechnischer Sicht darum gehen, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Ein abruptes Ende der Rekordjagd könnte den Index wieder in Bedrängnis bringen.

Bayer – Charttechnische Lage der Aktie bleibt prekär, aber

Unsere letzte Kommentierung zur Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) überschrieben wir an dieser Stelle am 26. September mit „Leidenszeit findet Fortsetzung“. Der Bruch des wichtigen Unterstützungsbereichs um 28 Euro entfaltete seine Wirkung. Weitere Abgaben drohten damals.

Chartanalyse

Immerhin gelang es der Bayer-Aktie die Lage zwischenzeitlich zu stabilisieren. Aus charttechnischer Sicht kann es aber noch keine Entwarnung geben. Der jüngste Vorstoß der Aktie fiel in sich zusammen. Das wiederum wirft Fragen auf. Einerseits zeigte sich dadurch, dass die Aktie noch „lebt“, andererseits war es einmal mehr ein Beweis für ihr Unvermögen, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Um ein deutliches Zeichen zu setzen, muss die Bayer-Aktie über die 30 Euro. Ein solcher Vorstoß wäre eminent wichtig und womöglich auch richtungsweisend. Gleichzeitig würde das Gespenst eines drohenden Doppeltops dadurch vertrieben werden. Die Fortschritte in der großen Bodenbildung sind unbestritten, doch noch fehlt es dem Ganzen an Durchschlagskraft. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 26 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Kurzum. Die Lage bleibt prekär, aber es gibt „Hoffnung“.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten kürzlich zwar ihr Votum „buy“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel senkten sie dabei aber von 35 Euro auf 34,5 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
