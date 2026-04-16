Rekordjagd der US-Indizes treibt Dax an

Münchener Rück nimmt Widerstand ins Visier 16.04.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rekordjagd der US-Indizes treibt Dax an: Münchener Rück nimmt Widerstand ins Visier
© Munich Re; Foto: Marcus Buck, München
Der Dax präsentiert sich im frühen Donnerstagshandel (16. April) in robuster Verfassung. So langsam aber sicher gelingt es dem deutschen Leitindex, sich von den 24.000 Punkten zu lösen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 25.000 Punkte scheint in greifbare Nähe zu rücken. In den USA setzten am Mittwoch die technologielastigen Indizes zur Rekordjagd an. Der Dax nahm sozusagen die Vorlage aus den USA im heutigen Donnerstagshandel auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 562,40 EUR -0,04 % Tradegate
DAX 24.184,77 PKT +0,45 % Ariva Indikation

An der fragilen Lage hat sich noch nicht sonderlich viel geändert. Aktuell wird zwar über eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran spekuliert, aber belastbare Ergebnisse sind noch nicht zu vermelden. Die Ölpreise notieren unverändert auf exponierten Niveaus, obgleich sich Brent Öl zur Stunde deutlich unterhalb von 100 US-Dollar bewegt. Das drängt die Inflationssorgen in den Hintergrund und hebt die Stimmung an den Aktienmärkten. 

In den USA stehen im Verlauf des Donnerstags noch wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Aus China gab es heute bereits eine Vielzahl relevanter Daten. Nicht zuletzt konnten die aktuellen BIP-Daten und die Daten zur chinesischen Industrieproduktion positiv überraschen.

Kurzum. Der Dax hat die Chance, die Bewegung in Richtung 25.000 Punkte auszudehnen. Im besten gelingt dem Index ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten. 

Unsere heutige Protagonistin - die Aktie der Münchener Rück – steht seit geraumer Zeit unter Druck, könnte sich nun aber aus der Umklammerung der Korrektur befreien. 

Münchener Rück Aktienchart

Münchener Rück – Aktie nimmt Widerstand ins Visier

Die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) macht enormen Druck auf der Oberseite und setzt hierbei dem markanten Widerstandsbereich 560 Euro / 565 Euro zu. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 565 Euro wäre eminent wichtig, um die untere Trendwende zu forcieren und sich gleichzeitig Aufwärtspotenzial in Richtung 580 Euro zu eröffnen. Oberhalb von 580 Euro würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 600 Euro winken. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 525 Euro zu verorten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC wurden vorsichtiger und senkten das Kursziel für die Münchener Rück von 570 Euro auf 560 Euro. Die Einstufung für die Aktie lautet unverändert „sector perform“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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